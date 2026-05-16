Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina

Maia Sandu l-a denunțat pe Vladimir Putin pentru că a simplificat dobândirea cetățeniei ruse de către rezidenții din regiunea nistreană a Republicii Moldova. Ea acuză Rusia de o tactică menită să amenințe eforturile Republicii Moldova pentru a reintegra Transnistria, o regiune separatistă controlată de trupele ruse staționate de la prăbușirea Uniunii Sovietice. 

Președinta Republcii Moldovei îl acuză pe dictatorul de la Kremlin de o manevră prin care încearcă să recruteze moldiveni din Transnistria în războiul împotriva Ucrainei, transmite POLITICO.

Moldovenii din Transnistria pot obține cetățenie rusă, fără să cunoască limba rusă

Vladimir Putin a semnat vineri un decret prin care le permite rezidenților din Republica Moldovenească Nistreană, stat separatist fără recunoaștere internațională și considerată zonă de „conflict înghețat” post-sovietic din 1992.

Ei pot obține cetățenia rusă fără condiția de a fi rezidenți ai Federației Ruse sau de a cunoaște limba rusă.

Maia Sandu a dat replica sâmbătă, la conferința de securitate de la Tallinn:

„Probabil au nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită în războiul din Ucraina”. De la începutul războiului din Ucraina, cei mai mulți oameni din regiune și-au luat cetățenie moldovenească pentru că se simțeau mai în siguranță să aibă cetățenia Republicii Moldova decât cetățenia Rusiei”.

Maia Sandu, despre aderarea Moldovei la UE: „Numai UE decide, nu Rusia”

Din 2022, Republica Moldova a primit statutul de candidat pentru aderare la Uniunea Europeană. Negocierile pentru admitere la blocul european au început din 2024.

„Numai Uniunea Europeană poate decide dacă Moldova poate deveni parte a Uniunii Europene. Rusia nu are nimic de-a face cu asta”, a mai spus Maia Sandu, întrebată dacă problema Transnistriei poate afecta procesul de aderare a Republicii Moldiva la UE.

POLITICO scrie că partidul pro-european al Maiei Sandu, Acțiune și Solidaritate, a obținut majoritatea în Parlament după câștigarea alegerilor legislative din 2025, în ciuda campaniei de război hibrid desfășurată de Rusia.

