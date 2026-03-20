Prima pagină » Sănătate » Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea

Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea

Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea

Te „mănâncă” ochii? Medicii dezvăluie cauzele mâncărimii și ce poți face ca să scapi de ea.

Te „mănâncă” ochii?

Potrivit independent.co.uk, 22 milioane de americani suferă de alergii ale ochilor și sezonul primăverii de abia a început.

Sezonul alergiilor îi afectează pe americani și nu numai. E doar începutul, avertizează medicii.

Acest inconvenient durează de regulă din februarie până în vară și se „lasă” cu nasuri umede, febră, ochi înlăcrimați și cu mâncărimi.

Alergiile ochilor sunt foarte comune, iar 22 milioane de americani suferă de această afecțiune, potrivit Stony Brook Ophtamology din New York.

„Polenul, părul de animale, praful, mucegaiul, toate duc la conjunctivite alergice, alergii oculare”, explică specialiștii Harvard Health.

Dar medicii avertizează că o mâncărime a ochilor poate fi indiciul unor boli și mai grave.

„Mâncărimea este un simptom foarte comun al ochilor și poate fi declanșată inclusiv de oboseală sau o infecție oculară”, subliniază cei de la UCLA Health.

„Ochiul roz” cauzat de conjunctivite reprezintă cea mai comună formă de alergie a ochilor, subliniază Stony Brook.

Alergiile ochilor, „la pachet” cu nasul „roșu”

Alergiile ochilor survin când alergenii precum polen, praf irită ochii, producând histamina, care „se luptă” cu „invadatorii”.

Histamina determină ca pleoapele să se irite și ochii tăi devin roșii, umflați și iritați. Cei care au alergii ale ochilor suferă de obicei și de alergii nazale.

Ambele probleme pot fi tratate cu antihistaminice fără prescripție medicală și picături antialergice, precum și cu comprese reci pentru a reduce umflarea.

Dar dacă problema nu este o alergie? Ei bine, mâncărimile ochilor pot fi cauzate de mulți factori.

De exemplu, un ochi roz poate însemna o infecție cu bacterii sau una virală, cu simptome care durează până la trei săptămâni.

Ochii uscați reprezintă, desigur, o altă sursă obișnuită a mâncărimii – rezultat al schimbărilor hormonale, pe fondul îmbătrânirii, a unor medicații, boli autoimune, precum artritele reumatice și expunerea îndelungată la ecrane, fără să clipești. Ochii pot fi „irigați” prin clipire.

Blefarita și pterigionul, alte cauze ale problemelor oculare

„Organismul produce încontinuu lacrimi, pentru a umezi ochii. Dacă ochii vor deveni uscați, atunci vei simți o senzație de uscăciune și iritație”, a explicat dr. Jennifer Yu, din cadrul UW Medicine.

Lacrimile artificiale pot ajuta, desigur, precum și închiderea periodică a ochilor.

În cele din urmă, blefarita și pterigionul sunt cauze mai puțin cunoscute la care trebuie să fii atent.

Pterigionul este o excrescență de țesut în formă de pană pe stratul exterior în formă de cupolă din partea din față a ochiului, numit cornee, iar blefarita este inflamația pleoapelor, potrivit UCLA Health.

Rămâne necunoscut cum se formează excrescența, dar orice iritație asociată poate fi tratată cu picături pentru ochi și poate fi îndepărtată chirurgical – deși poate crește la loc.

Ce ar trebui să mâncăm pentru a combate blefarita

Blefarita cronică, cu simptome care durează luni sau ani, este cauzată de igiena precară, alergii și utilizarea machiajului. Simptomele bruște se pot dezvolta prin infecții bacteriene sau virale, infestări cu acarieni sau păduchi de gene, traume și o cantitate excesivă de medicamente sau suplimente.

„Mai rar, pot exista afecțiuni sistemice subiacente care necesită consultarea altor specialități medicale, cum ar fi dermatologia și reumatologia”, a explicat Dr. Lee Guo, profesor asistent de oftalmologie la Johns Hopkins Medicine. „Aceste afecțiuni includ cancerul de piele, bolile țesutului conjunctiv și afecțiuni imunologice, cum ar fi conjunctivita cicatrizantă.”

Blefarita nu poate fi tratată permanent, dar poate fi tratată prin curățarea pleoapelor, utilizarea antibioticelor, menținerea lubrifierii ochilor și, uneori, prin schimbarea dietei.

Este posibil să fie nevoie să consumați mai mult somon și alte alimente bogate în acizi grași omega-3 pentru a ajuta la combaterea inflamației, explică Johns Hopkins Medicine.

