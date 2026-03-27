Cariile de lemn pot trece ușor neobservate la început, însă în timp afectează serios rezistența mobilierului. De la semnele vizibile până la metodele moderne de combatere, identificarea timpurie și intervenția corectă fac diferența.

Ce sunt cariile de lemn și de ce apar

Carii de lemn reprezintă, de fapt, larvele unor insecte care se dezvoltă în interiorul materialului lemnos. Acestea sapă galerii în timp și produc deteriorări progresive, vizibile uneori doar în stadii avansate.

Infestarea apare mai ales în condiții de umiditate ridicată, afectând frecvent mobilierul, grinzile sau alte elemente din lemn expuse. Larvele pot rămâne active perioade lungi, chiar și câțiva ani, timp în care consumă structura internă a lemnului și îi reduc treptat rezistența.

Semne care indică prezența carilor

Identificarea timpurie nu este ușoară, deoarece activitatea principală are loc în interiorul lemnului. Totuși, există câteva indicii clare.

Cele mai evidente sunt găurile mici, rotunde, de aproximativ 1–2 milimetri, apărute la suprafața lemnului. Acestea reprezintă punctele de ieșire ale insectelor adulte după finalizarea ciclului de dezvoltare.

Un alt semn este praful fin, deschis la culoare, asemănător rumegușului, care se adună în jurul mobilierului sau sub acesta. Acesta este rezultatul activității larvelor care sapă galerii în interior.

În anumite situații, pot apărea și zgomote discrete, asemănătoare unui ros continuu, mai ales în spații liniștite, ceea ce poate indica o infestare activă. Pe măsură ce deteriorarea avansează, lemnul își pierde din rezistență și devine fragil, chiar dacă la exterior poate părea intact.

Larvele pot trăi în interiorul lemnului între 2 și 3 ani, preferând esențele moi precum bradul, plopul sau mesteacănul. Lemnul uscat și tratat are un risc mult mai redus de infestare.

Metode de combatere utilizate

Tratamentul împotriva carilor depinde de gradul infestării și de tipul obiectului afectat. Una dintre cele mai folosite soluții este aplicarea insecticidelor speciale, fie prin pulverizare, pensulare sau injectare direct în găuri.

Aceste substanțe pătrund în interiorul lemnului și acționează asupra larvelor, însă eficiența depinde de cât de adânc ajunge tratamentul, mai ales în cazul pieselor finisate.

O altă metodă eficientă este utilizarea temperaturilor extreme. Înghețarea mobilierului la aproximativ -20°C, pentru câteva zile, poate elimina larvele și ouăle. În sens invers, expunerea la temperaturi de peste 60°C distruge dăunătorii fără a afecta semnificativ structura lemnului.

Tratamentele cu microunde sunt considerate moderne și eficiente, deoarece acționează în profunzime și nu implică utilizarea substanțelor chimice.

Când este necesară înlocuirea mobilierului

În cazurile severe, când lemnul este afectat în profunzime, intervențiile pot să nu mai fie suficiente. Atunci, înlocuirea elementelor deteriorate devine singura soluție viabilă.

Pentru piesele de valoare sau obiectele vechi, este recomandată intervenția specialiștilor, care pot aplica tratamente adecvate fără a compromite structura sau aspectul original.

Prevenția, cea mai sigură soluție

Evitarea infestării este mai eficientă decât tratarea acesteia. Menținerea unui nivel scăzut de umiditate în locuințe, aerisirea frecventă și utilizarea lemnului bine uscat și tratat reduc considerabil riscul apariției carilor.

Aplicarea preventivă a soluțiilor de protecție pentru lemn poate oferi o barieră suplimentară împotriva acestor dăunători.

