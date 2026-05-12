Consilierul lui Nicușor Dan, Radu Burnete: ”V-aş sugera să vă obişnuiţi cu instabilitatea sistemică, e pe toată planeta şi nu cred că va trece curând”

Marţi, prezent la un eveniment de specialitate, consilierul prezidenţial pe Politici Economice şi Sociale, Radu Burnete, a comentat instabilitatea sistemică prin care România trece, după căderea Guvernului Bolojan. Consilierul lui Nicușor Dan le-a sugerat românilor să se obișnuiască cu acest tip de instabilitate, pentru că ”ea nu e doar în România, este pe toată planeta și nu va trece prea curând”.

”Economia noastră trece printr-o transformare”

Consilierul lui Nicușor Dan a menționat că economia și societatea trebuie să se adapteze rapid la transformările tehnologice majore, în special la Inteligența Artificială, care va schimba profund modul în care funcționează companiile, administrația și productivitatea.

„Simţim cu toţii că trăim o angoasă politică în acest moment şi am trăit multe în ultima vreme. Una dintre ele este că mereu aşteptăm să vină, aşa, o perioadă de acalmie, de stabilitate, ca să putem face lucrurile alea mai mari şi mai grele. Eu v-aş sugera mai degrabă să vă obişnuiţi cu tipul acesta de instabilitate sistemică, pentru că ea nu e doar în România. Ea e pe toată planeta şi nu cred că va trece curând. Noi va trebui să facem lucruri în acest nou mediu mai puţin predictiv, mai puţin stabil, cu nişte transformări mari, pe care nu le putem anticipa pe deplin.

Tema evenimentului e legată de competitivitate şi de productivitate. Economia noastră trece printr-o transformare şi, probabil că datorită accelerării tehnologice, aceste perioade se comprimă. Cumva, cred că suntem, din nou, în faţa unui astfel de pas în care economia noastră va trebui să treacă printr-o transformare profundă. Ceea ce simţiţi şi dumneavoastră, cu siguranţă mai puternic decât mine, este că suntem aşa în zorii unei noi paradigme tehnologice.

Noi avem această nouă tehnologie de uz general – Inteligenţa Artificială – care cu certitudine va schimba foarte multe lucruri (…) Tipul acesta de tehnologie de uz general schimbă o paradigmă de productivitate când reuşeşti să redesenezi sistemul, adică redesenezi compania, redesenezi administraţia, utilizând această nouă tehnologie”, a afirmat Burnete.

Burnete: ”Administraţia românească a adoptat AI, dar fiecare o foloseşte după capul lui”

Burnete a punctat că România trebuie să adopte rapid și coordonat tehnologiile digitale, inteligența artificială și automatizarea pentru a crește productivitatea și competitivitatea economiei și administrației. Radu Burnete atrage atenția că AI este deja folosită haotic în administrație, fără o strategie clară, și propune crearea unui dialog între mediul tehnologic, economic și politic pentru a identifica câteva măsuri concrete care pot fi implementate rapid, cu consens politic.

„Pentru că asta va trebui să facem. Să vedem cum celelalte ramuri ale economiei pot utiliza instrumentele pe care dumneavoastră le folosiţi deja, de digitalizare, de inteligenţă artificială, de automatizare, pentru ca fiecare ramură să devină mai productivă şi mai competitivă. Şi administraţia românească are nevoie să adopte foarte repede aceste tehnologii. Aici vă spun lucruri care mă îngrijorează. Administraţia românească a adoptat AI, dar fiecare o foloseşte după capul lui… Să ştiţi că se foloseşte atât de des, încât eu am învăţat să identific o funcţie de formatare, dacă eu primesc un document făcut de Chatgpt, de Grok şi aşa mai departe. Ceea ce pot eu să fac este să adun mai multe zone din societate şi să încerc să generez un compromis sau o idee pe care să o împingem înainte”, a continuat consilierul lui Nicușor Dan.

