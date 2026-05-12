România a fost inclusă pe lista de la Kiev privind acordul de dublă cetățenie. Ce alte țări mai sunt cuprinse în decretul adoptat de Ucraina

Ucraina a actualizat lista statelor care acceptă acorduri de dublă cetățenie, adăugând 29 de noi țări, printre care și România. Pe 8 mai 2026, Guvernul de la Kiev a dispus adoptarea unui „decret privind modificările aduse listei statelor ai căror cetățeni (subiecți) dobândesc cetățenia ucraineană printr-o procedură simplificată”. Înainte, pe listă se aflau doar 5 state.

Înainte, lista conținea cinci state, și anume Canada, Germania, Polonia, SUA și Cehia. Acum sunt incluse încă 29 de state.

Care sunt statele adăugate prin decretul adoptat de Guvernul de la Kiev

Austria;

Belgia;

Bulgaria;

Marea Britanie;

Grecia;

Danemarca;

Estonia;

Irlanda;

Islanda;

Spania;

Italia;

Cipru;

Letonia;

Lituania;

Luxemburg;

Malta;

Țările de Jos;

Norvegia;

Portugalia;

România;

Slovacia;

Slovenia;

Ungaria;

Finlanda;

Franța;

Croația;

Elveția;

Suedia.

Conform noilor prevederi, ucrainenii au posibilitatea de a deține și o altă cetățenie, fără a-și pierde cetățenia ucraineană. În același timp, legea simplifică procesul prin care persoanele de origine ucraineană din aceste țări pot obține cetățenia Ucrainei, notează Agerpres.ro.

Avocatul ucrainean de origine română Eugen Pătraș a afirmat anterior că reducerea la cinci a numărului de state pentru care este permisă dubla cetățenie ar reflecta o minimalizare a României de către autoritățile de la Kiev. El a făcut aceste declarații în contextul în care noua lege privind dobândirea și păstrarea cetățeniei ucrainene, intrată în vigoare pe 16 ianuarie, a generat nemulțumiri în rândul comunității românești din Ucraina.

Legea adoptată la Kiev stabilea regulile pentru obținerea cetățeniei multiple și enumera statele cu care este permisă dubla cetățenie. Inițial, pe listă figurau Germania, Cehia, Polonia, SUA și Canada, fără a include România, fapt care a generat îngrijorare în rândul românilor din Ucraina.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ