S-a aflat ce transporta nava rusească Ursa Major, scufundată în 2024 în Mediterană. Ce apărea în documentele oficiale și ce se afla, de fapt, la bord

FOTO - Captură video: X/Russia News
Nava cargo rusească Ursa Major s-a scufundat pe 23 decembrie 2024, la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei, după mai multe explozii la bord care au provocat moartea a doi membri ai echipajului.

Ulterior, timp de luni de zile, cazul a rămas în mare parte secret, dar informațiile din ancheta deschise de autoritățile spaniole și activitatea militară observată în zonă au ridicat semne de întrebare legate de încărcătura transportată și de destinația finală a acesteia.

În documentele oficiale încărcătura era descrisă drept „capace industriale”, macarale și containere goale, dar – de fapt – ar fi transportat componente pentru reactoare nucleare destinate, posibil, Coreea de Nord, potrivit CNN.

Conform anchetatorilor spanioli, căpitanul rus al navei ar fi declarat că la bord se aflau „componente pentru două reactoare nucleare similare celor folosite pe submarine”, iar  nava urma să fie redirecționată către portul Rason din Coreea de Nord pentru livrarea transportului.

Ursa Major plecase din portul Ust-Luga și era escortată de două nave militare rusești în timpul traversării apelor europene.

Date din anchetă arată că, înaintea incidentului, cargoul și-ar fi redus inexplicabil viteza și ulterior au avut loc trei explozii în apropierea camerei motoarelor.

Doi marinari și-au pierdut viața, iar ceilalți 14 membri supraviețuitori ai echipajului au fost salvați de autoritățile spaniole.

Apoi, la scurt timp după sosirea unei nave militare ruse în zonă, au fost detectate alte explozii, iar cargoul s-a scufundat complet.

Mai mult, nava rusească Yantar, suspectată de activități de spionaj submarin, s-a întors la epavă, unde au fost raportate noi explozii subacvatice.

Anchetatorii spanioli  iau în calcul ipoteza utilizării unei torpile de tip Barracuda, capabilă să perforeze coca unei nave fără o explozie majoră vizibilă, mai ales că în corpul navei ar fi fost identificată o gaură de aproximativ 50 pe 50 de centimetri.

Însă, unii experți – consultați de CNN – contestă această teorie și susțin că avaria ar putea fi rezultatul unei mine magnetice.

Relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord, consolidate

Incidentul are loc pe fondul consolidării relațiilor dintre Rusia și Coreea de Nord după declanșarea războiului din Ucraina. De altfel, la finalul anului 2025, Phenianul a prezentat imagini cu ceea ce susținea că este primul său submarin nuclear.

Specialiști avertizează că un eventual transfer de reactoare nucleare pentru submarine ar reprezenta o schimbare majoră în cooperarea militară dintre Moscova și regimul nord-coreean.

Potrivit investigației, reactoarele transportate ar putea proveni din seria VM-4SG, utilizată pe submarinele nucleare rusești din clasa Delta IV.

Epava navei se află la aproximativ 2.500 de metri adâncime, iar recuperarea cutiei negre este considerată extrem de dificilă. Până acum, autoritățile spaniole nu au raportat riscuri radioactive în sudul Spaniei.

După scufundarea navei, armata americană a trimis în zonă aeronave WC135-R, folosite pentru detectarea urmelor radioactive și monitorizarea activităților nucleare.

VIDEO – X/Russia News

