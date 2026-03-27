Eurohold, compania-mamă a Euroins, raportează profit aproape triplu în 2025 și venituri în creștere pe toate segmentele

Eurohold Bulgaria AD, compania care deține Euroins Insurance Group, a încheiat anul 2025 cu o evoluție financiară solidă, marcată de creșteri importante ale veniturilor și ale profitului net. Performanța a fost susținută de segmentele de energie și asigurări, în contextul extinderii regionale.

Eurohold Bulgaria AD a raportat pentru 2025 o îmbunătățire generală a principalilor indicatori financiari, toate liniile de business înregistrând evoluții pozitive față de anul anterior, potrivit datelor furnizate de companie la solicitarea Mediafax.

Rezultate financiare în creștere

Veniturile consolidate au crescut cu 13%, până la 1,67 miliarde de euro. EBITDA a urcat cu 21,4%, ajungând la 189,7 milioane de euro. Profitul net aproape s-a triplat, până la 50,2 milioane de euro. Activele totale au ajuns la 1,65 miliarde de euro, în creștere cu 17,4%.

Grupul este activ în Europa Centrală și de Est și este listat pe bursele din Bulgaria și Varșovia. Principale divizii fiind energia, prin Electrohold, și asigurările, prin Euroins Insurance Group AD.

De amintit că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) din România i-a retras societății Euroins, care era liderul pieței de asigurări auto la momentul respectiv, licența EIRO în mai 2023, ceea ce a declanșat falimentul asigurătorului român în iunie același an.

Eurohold a răspuns prin depunerea a două acțiuni împotriva statului român la Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor Relative cu Investițiile (ICSID), cu o valoare combinată care depășește un miliard de euro.

Energia și asigurările, pilonii principali

Evoluția pozitivă a fost susținută de cele două segmente majore ale grupului, ambele contribuind la creșterea rezultatelor.

În zona de energie, Electrohold rămâne principalul generator de venituri, cu 1,32 miliarde de euro, în creștere cu 12,6%.

„Deși EBITDA în acest sector a înregistrat o ușoară scădere la 130,2 milioane de euro (-12,4%), integrarea grupului Electrohold, care deservește peste 3 milioane de consumatori din Bulgaria și aproape jumătate din totalul afacerilor situate în Bulgaria, rămâne vitală pentru stabilitatea fluxului de numerar”, arată oficialii companiei.

Segmentul de asigurări a avut, la rândul său, o contribuție importantă, cu venituri de 362,1 milioane de euro (+15,8%) și o creștere puternică a rentabilității operaționale.

Declarații privind evoluția diviziei de asigurări

„Rezultatele din segmentul asigurărilor ar fi fost și mai impresionante dacă ar fi deținut în continuare Euroins România (EIRO), anterior una dintre cele mai mari unități din cadrul grupului de asigurări”, arată compania. „Cu toate acestea, Eurohold nu numai că și-a recuperat pozițiile pe piață, dar a avut performanțe destul de bune după acel caz, atât în segmentul energetic, cât și în cel al asigurărilor”, au transmis oficialii companiei cu referire la decizia ASF de retragere a autorizației de funcționare în România.

Inițiative strategice și finanțare

În 2025, grupul a continuat să își consolideze poziția prin măsuri de finanțare și investiții pe piețele internaționale.

Subholdingul energetic EEEC a atras 500 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni, tranzacție care a atras interesul a peste 60 de investitori din 17 țări, în special din Europa de Vest, Marea Britanie și SUA.

În plus, Fitch Ratings a îmbunătățit în octombrie 2025 ratingul Euroins Bulgaria la „BB-”, cu perspectivă stabilă.

„Mișcare inteligentă menită să atragă investitori instituționali”

După adoptarea monedei euro de către Bulgaria la 1 ianuarie 2026, Eurohold a beneficiat de un context favorabil pentru atragerea investitorilor și consolidarea vizibilității pe piețele de capital.

„Într-o mișcare inteligentă menită să atragă investitori instituționali și să crească vizibilitatea pe piețele de capital, acțiunile Eurohold Bulgaria au fost transferate la cel mai înalt nivel al Bursei de Valori din Bulgaria – Segmentul Premium”, arată oficialii în răspunsul pentru Mediafax.

Din 26 ianuarie 2026, acțiunile sunt tranzacționate la acest nivel, ceea ce impune standarde stricte de transparență și lichiditate, oferind securitate și stabilitate suplimentară acționarilor, potrivit companiei.

Nu în ultimul rând, acțiunile Eurhold au demonstrat o rezistență notabilă în ultimul an, crescând cu aproximativ 8,6%, astfel că Holdingul rămâne cel mai mare holding listat la bursă atât la bursa din Bulgaria, cât și la cea din Varșovia

