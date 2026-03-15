La ce preț poate fi vândut un apartament cu două camere în București. Zona și confortul fac diferența

15 mart. 2026, 19:33, Actualitate
Un apartament de două camere din București, complet mobilat și utilat, a fost scos la vânzare la prețul de 60.000 de euro, oferind o opțiune accesibilă pentru cei care vor să locuiască în Capitală. Locuința se află la etajul 4 al unui bloc cu 10 etaje, construit în 1974, situat pe strada Semenic, intersecție cu Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

Blocul este clasificat ca fiind de confort 2, nu apare pe lista imobilelor cu risc seismic și are o suprafață utilă de 36 mp, plus un balcon de 1,5 mp, publică Click!

La intrare, locuința te întâmpină cu o baie prevăzută cu cadă și mozaic pe pereți, amenajată funcțional pentru a economisi spațiu. Din hol, se ajunge în dormitor, orientat spre Bulevardul Brâncoveanu, dotat cu pat, dulap, birou și tapet, oferind un spațiu primitor pentru odihnă și lucru.

Bucătăria, cu geam cu vedere spre același bulevard, este mobilată cu corpuri crem deschis, în armonie cu faianța gri, creând o atmosferă luminoasă și modernă. Sufrageria este ultima cameră din traseul vizitei și se remarcă prin mobilier negru și canapea gri, care oferă acces direct spre balcon, ideal pentru momente de relaxare.

Prețul de 60.000 de euro pentru două camere mobilate și utilate complet, în Capitală, îl face o oportunitate atractivă, mai ales într-o zonă accesibilă și bine conectată la mijloacele de transport și facilități urbane. Apartamentul reprezintă o combinație între confort și un preț rezonabil pentru piața imobiliară actuală din București.

Recomandarea autorului: Cât costă cel mai ieftin apartament de 3 camere din București. A fost construit în 1970 și se află la parter

INEDIT O stație de autobuz din Craiova a aprins internetul și face înconjurul țării cu forma nonconformistă. Pozele au fost postate chiar de primărița Lia Olguța Vasilescu
20:18
O stație de autobuz din Craiova a aprins internetul și face înconjurul țării cu forma nonconformistă. Pozele au fost postate chiar de primărița Lia Olguța Vasilescu
UTILE Numerele câștigătoare la tragerea Loto de duminică, 15 martie 2026. Report în valoare de peste 7,26 milioane de lei
20:01
Numerele câștigătoare la tragerea Loto de duminică, 15 martie 2026. Report în valoare de peste 7,26 milioane de lei
INCIDENT Piroman reținut în Gorj. Ce metodă folosea bărbatul pentru a incendia case
19:57
Piroman reținut în Gorj. Ce metodă folosea bărbatul pentru a incendia case
UTILE Motorina ținută mult în canistre expiră și poate distruge motorul? Ce a explicat un expert din Iași și ce greșeli trebuie evitate
19:42
Motorina ținută mult în canistre expiră și poate distruge motorul? Ce a explicat un expert din Iași și ce greșeli trebuie evitate
INEDIT Ultimele cuvinte: Un om de știință dezvăluie ce aude un om ultima dată înainte de a muri
19:28
Ultimele cuvinte: Un om de știință dezvăluie ce aude un om ultima dată înainte de a muri
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
19:24
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 16 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Virusul HPV va afecta 8 din 10 persoane pe parcursul vieții, chiar și în cazul relațiilor stabile
Digi24
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei
Cancan.ro
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Adevarul
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
Mediafax
Cercetătorii confirmă: ceaiul matcha poate reduce strănutul la persoanele alergice
Click
„Îi plăcea să mănânce simplu” Rețeta de post cu spanac pe care Nicolae Ceaușescu o consuma pe săturate. Leguma pe care o evita cu desăvârșire
Digi24
„Veţi vedea curând”. Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul Mojtaba Khamenei
Cancan.ro
Impozitele se recalculează pentru mulți proprietari. Ce români pot primi bani înapoi de la primărie
Ce se întâmplă doctore
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să ajungă la sapă de lemn în luna martie: „Evitați riscurile mari!”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un jurnalist britanic a găsit ceva neașteptat pe bancheta unei mașini abandonate: „Nu ai fost mulțumit și vrei mai mult?”
Descopera.ro
Cel mai vechi strămoș al oamenilor, găsit la granița cu România!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume exista cu mult timp înaintea dinozaurilor
SPORT Eșec cu Spania la rugby! „Stejarii” termină competiția pe locul 4
20:00
Eșec cu Spania la rugby! „Stejarii” termină competiția pe locul 4
RĂZBOI Reședința consulului SUA în Israel a fost lovită de un fragment dintr-o rachetă iraniană
19:25
Reședința consulului SUA în Israel a fost lovită de un fragment dintr-o rachetă iraniană
RĂZBOI Netanyahu, amenințat cu moartea de Gardienii Revoluției din Iran: „Vom continua să-l vânăm”
19:19
Netanyahu, amenințat cu moartea de Gardienii Revoluției din Iran: „Vom continua să-l vânăm”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Netanyahu dezminte informațiile false că ar fi mort/Israel și SUA anunță prelungirea războiului cu Iran
19:00
🚨 Lupte în Orient, ziua 16. Netanyahu dezminte informațiile false că ar fi mort/Israel și SUA anunță prelungirea războiului cu Iran
REPORTAJ Bătaie cu roboți la Sala Polivalentă în București, după model american. Peste 2.000 de elevi s-au întrecut la Campionatul Național de Robotică. „E loc pentru toată lumea. Facem asta de 10 ani”
19:00
Bătaie cu roboți la Sala Polivalentă în București, după model american. Peste 2.000 de elevi s-au întrecut la Campionatul Național de Robotică. „E loc pentru toată lumea. Facem asta de 10 ani”
RĂZBOI Ministerul de Externe din Israel: Nu există planuri pentru discuții de pace cu guvernul Libanului
18:57
Ministerul de Externe din Israel: Nu există planuri pentru discuții de pace cu guvernul Libanului

