La ce preț poate fi vândut un apartament cu două camere în București. Zona și confortul fac diferența

Un apartament de două camere din București, complet mobilat și utilat, a fost scos la vânzare la prețul de 60.000 de euro, oferind o opțiune accesibilă pentru cei care vor să locuiască în Capitală. Locuința se află la etajul 4 al unui bloc cu 10 etaje, construit în 1974, situat pe strada Semenic, intersecție cu Bulevardul Constantin Brâncoveanu.

Blocul este clasificat ca fiind de confort 2, nu apare pe lista imobilelor cu risc seismic și are o suprafață utilă de 36 mp, plus un balcon de 1,5 mp, publică Click!

La intrare, locuința te întâmpină cu o baie prevăzută cu cadă și mozaic pe pereți, amenajată funcțional pentru a economisi spațiu. Din hol, se ajunge în dormitor, orientat spre Bulevardul Brâncoveanu, dotat cu pat, dulap, birou și tapet, oferind un spațiu primitor pentru odihnă și lucru.

Bucătăria, cu geam cu vedere spre același bulevard, este mobilată cu corpuri crem deschis, în armonie cu faianța gri, creând o atmosferă luminoasă și modernă. Sufrageria este ultima cameră din traseul vizitei și se remarcă prin mobilier negru și canapea gri, care oferă acces direct spre balcon, ideal pentru momente de relaxare.

Prețul de 60.000 de euro pentru două camere mobilate și utilate complet, în Capitală, îl face o oportunitate atractivă, mai ales într-o zonă accesibilă și bine conectată la mijloacele de transport și facilități urbane. Apartamentul reprezintă o combinație între confort și un preț rezonabil pentru piața imobiliară actuală din București.

