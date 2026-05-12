Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom: „Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom?”

Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom: „Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom?”

Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom:
Cine plătește pentru tergiversarea cauzei salariaților Petrom timp de 21 de ani? Petro Active cere instanței despăgubiri de sute de milioane de lei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Propunerea de listare a bursă a celor mai probitabile companii de stat a readus în atenție oportunitatea privatizării altor companii de stat majore din portofoliul de stat, cum ar fi Petrom sau CFR. Într-un comentariu intitulat Vă rog să nu vă enervați!, fostul premier Adrian Năstase explică detaliat cum putem interpreta operațiunile de privatizare a activelor românești majore, comparativ cu contextul actual.

Într-un anplu comentariu publicat pe blogul său, fosul premier demolează argumentele celor care susțin că privatizarea Petrom, realizată îm mandatul său (2000-2004), ar fi un mare eșec politic și economic. Adrian Năstase explică și contextul operațiunii, în cheia negocierilor cu Bruxelles-ul de la acel moment în perspectiva aderării României (care avea să vină cu drepturi depline în anul 2007).

Contribuții uriașe ale Petrom la bugetul de stat în două decenii

„Sunt destul de mulți cei care invocă obsesiv privatizarea Petrom drept un mare eșec economic și politic. Contextul – legat de negocierile cu Uniunea europeană – a determinat măsuri care astăzi poate că ar fi fost luate diferit, deși…

ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO.

O evaluare lucidă ne arată însă, după două decenii, rezultate semnificative ale privatizării. Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom – neprivatizate – și care grevează negativ bugetul statului?

Pentru întreaga perioadă de după privatizare (2005–2025), datele oficiale OMV Petrom indică aproximativ:

Indicator cumulat Valoare
Contribuții la bugetul statului peste 48 miliarde EUR
Investiții în economie peste 21 miliarde EUR

Aceste cifre sunt publicate chiar de companie pe pagina oficială „Impact în România”.

Privatizarea Petrom din 2004 a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR

În mesajul său, fostul premier dezvăluie cifrele care atestă că, din perspectiva sa, privatizarea Petrom poate fi considerată cea mai iimportantă din istoria postdecembristă.

Astfel, ea a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR, fiind cea mai mare privatizare din istoria României la acel moment. Statul român rămânea cu 49%.

Ce rol a avut Fondul Proprietatea

Ulterior, guvernul a cedat, cu titlu gratuit, Fondului Proprietatea aproximativ 20% din acțiuni – care au fost vândute pe bursă. Sumele respective nu au fost încasate de stat ci de Fondul Proprietatea, mai subliniază Năstase.

În 2000, PIB-ul Romaniei era aproximativ de 40 miliarde euro, deci mai mic decât contribuția la buget a OMV/Petrom in perioada 2005-2025. În 2004, PIB-ul crescuse cu 50%, ajungand la 60 miliarde euro, mai puțin decât suma contribuțiilor plus investițiile OMV/Petrom din perioada 2005-2025.

Cele ~48 miliarde EUR includ: taxe și impozite, redevențe petroliere, accize, contribuții salariale, dividende încasate de statul român ca acționar (~20,7%). Doar în modernizarea Petrobrazi s-au investit peste 2 miliarde EUR după 2005.

Pe total 2005–2025:

  • statul a încasat ≈ 48 miliarde EUR
  • compania a investit ≈ 21 miliarde EUR
  • contribuțiile către stat au fost de aproximativ 2,3 ori mai mari decât investițiile realizate.

E chiar așa de grea moștenirea Năstase?

Analizând strict toate aceste cifre, conchide fostul premier, afirmațiile că privatizarea Petrom este un eșec sunt rău intenționate.

E chiar așa de grea moștenirea Năstase?

PS 1 Resursele de petrol nu pot fi vândute ci, conform Constituției, doar concesionate. Acest lucru s-a intâmplat pentru un interval de 10 ani, contra unei redevențe. Guvernele următoare au decis continuarea concesionarii si a redevențelor.

PS 2 Datele acestea sunt și pentru comunicatorii PSD!

Întregul comentariu poate fi citit AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ

Documente confidențiale: ce arată acordurile negociate de Ilie Bolojan cu austriecii de la OMV Petrom, în spatele ușilor închise

Cine plătește pentru TERGIVERSAREA cauzei salariaților Petrom timp de 21 de ani? Petro Active cere instanței DESPĂGUBIRI de aproape 784 milioane lei

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Bolojan, despre PNRR la Ministerul Energiei: Întârzierile sunt mari. Ce mai poate fi făcut pe ultima sută de metri
18:19
Bolojan, despre PNRR la Ministerul Energiei: Întârzierile sunt mari. Ce mai poate fi făcut pe ultima sută de metri
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
18:19
Matallica a aterizat la București. Gândul vă prezintă imagini exclusive cu trupa, înainte de marele concert de pe Arena Națională
METEO Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
18:17
Furtuni puternice au făcut prăpăd în mai multe județe din țară. A plouat cu grindină, iar vântul puternic a rupt copaci și a smuls acoperișuri
FLASH NEWS Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
17:58
Oana Gheorghiu spune povestea Electrocentrale Craiova: „De la oportunitate la dezastru”/”Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”
ANALIZĂ Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
17:31
Economistul Cristian Socol a observat trei noi recorduri negative pentru România, după ce 15 țări din UE au transmis deja datele către Eurostat
EVENIMENT Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
17:17
Președintele Poloniei, primit de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni
Mediafax
Cifrele de ultimă oră care îi îngrijorează pe români! Crește din nou mortalitatea infantilă
Digi24
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Cancan.ro
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Planul lui Nicușor Dan pentru un nou guvern. Bolojan și Grindeanu, variante excluse de prim-ministru - SURSE
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Click
Cine este cel mai așteptat invitat la nunta Simonei Trașcă? „Mi-a dat binecuvântarea lui să fac un copil!”. Când face blonda cununia civilă? „E în zi sfântă”
Digi24
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel
Cancan.ro
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Au renunțat amândoi la verighete și...😲 😲
Ce se întâmplă doctore
Cât de bine arată Andreea Tonciu în costum de baie! Bruneta face furori la plajă cu silueta sa: „Îmi place să încerc câte puțin din toate”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Descopera.ro
Ceva uimitor se întâmplă în creierul femeilor după o sarcină

Cele mai noi

Trimite acest link pe