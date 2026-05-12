Adrian Năstase explică rezultatele privatizării Petrom:

„Sunt destul de mulți cei care invocă obsesiv privatizarea Petrom drept un mare eșec economic și politic. Contextul – legat de negocierile cu Uniunea europeană – a determinat măsuri care astăzi poate că ar fi fost luate diferit, deși…
O evaluare lucidă ne arată însă, după două decenii, rezultate semnificative ale privatizării. Ar fi fost preferabilă oare soarta Căilor ferate sau a Tarom – neprivatizate – și care grevează negativ bugetul statului?
Pentru întreaga perioadă de după privatizare (2005–2025), datele oficiale OMV Petrom indică aproximativ:
|Indicator cumulat
|Valoare
|Contribuții la bugetul statului
|peste 48 miliarde EUR
|Investiții în economie
|peste 21 miliarde EUR
Aceste cifre sunt publicate chiar de companie pe pagina oficială „Impact în România”.
Privatizarea Petrom din 2004 a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR
În mesajul său, fostul premier dezvăluie cifrele care atestă că, din perspectiva sa, privatizarea Petrom poate fi considerată cea mai iimportantă din istoria postdecembristă.
Astfel, ea a costat OMV aproximativ 1,5 miliarde EUR, fiind cea mai mare privatizare din istoria României la acel moment. Statul român rămânea cu 49%.
Ce rol a avut Fondul Proprietatea
Ulterior, guvernul a cedat, cu titlu gratuit, Fondului Proprietatea aproximativ 20% din acțiuni – care au fost vândute pe bursă. Sumele respective nu au fost încasate de stat ci de Fondul Proprietatea, mai subliniază Năstase.
În 2000, PIB-ul Romaniei era aproximativ de 40 miliarde euro, deci mai mic decât contribuția la buget a OMV/Petrom in perioada 2005-2025. În 2004, PIB-ul crescuse cu 50%, ajungand la 60 miliarde euro, mai puțin decât suma contribuțiilor plus investițiile OMV/Petrom din perioada 2005-2025.