Ce spun psihologii despre oamenii care merg la cumpărături cu hârtia și pixul

Psihologii sunt de acord: „Preferința pentru lista de hârtie la cumpărături, în locul celei de pe telefonul mobil, îți permite să asimilezi și să memorezi mai bine informația”.

Telefonul mobil a devenit o extensie a vieții noastre, dar nu trebuie să ignorăm suportul tradițional pe hârtie, scrie eleconomista.es.

Mai exact, să nu uităm acasă carnețelul de cumpărături, când mergem la supermarket.

Unul din cele mai relevante studii pe acest subiect a fost realizat de Universitatea din Tokyo în 2021.

Studiul descrie beneficiile scrisului pe hârtie, versus utilizarea unui telefon sau tabletă.

Potrivit oamenilor de știință, cei care încă mai scriu pe hârtie își activează anumite zone ale creierului într-un mod mai intens.

Astfel, ei reușesc să asimileze și să memoreze mai mult timp informația.

Hârtia furnizează un sprijin material, care ajută la consolidarea memoriei. Dincolo de aspectul vizual, simpla foiță activează și alte simțuri.

Chiar dacă studiul se referă exclusiv la listele de cumpărături, creierul procesează în același mod și alte informații.

Mai puțină distragere a atenției, mai multă gândire

Hârtie reduce elementul de distragere a atenției. Cu telefonul mobil, chiar și când folosești aplicația cu notițe, vei fi distras de alte notificări, sunete, aplicații.

Experții spun că tehnologia este nocivă, dar anumite obiceiuri „analogice” încă sunt prețioase pentru sănătatea noastră psihică și morală.

În spectrul psihologiei, activități precum mersul la cumpărături cu o listă „clasică” ajută la antrenarea meditației, a liniștii, deoarece mintea se concentrează pe „aici” și „acum”.

Aceste tipuri de exerciții ajută la evitarea gândurilor toxice și astfel vom avea un control mai bun asupra minții noastre.

