Fosta purtătoare de cuvânt (2019-2021) a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Yulia Mendel, a mai afirmat, în cadrul podcastului lui Tucker Carlson, că Ucraina ar fi fost gata să renunțe la Donbas în 2022, în timpul negocierilor cu Rusia de la Istanbul, Turcia.

„Cred că Zelensky a avut două șanse de a pune capăt acestui război în 2022. Două șanse. Acum spune că 90% dintre ucraineni nu-l vor ierta dacă renunță la Donbas. De unde scoate aceste cifre? Nu există astfel de cifre. Realist vorbind, nu există astfel de cifre. Și am vorbit cu oameni care au reprezentat Ucraina la negocierile de la Istanbul din 2022. Erau aproape gata, da. Și mi s-a explicat în detaliu că au căzut de acord asupra tuturor punctelor. Și, mai mult decât atât, ceea ce este foarte important, mi-au spus că Zelenski a acceptat personal să cedeze Donbasul. Și am fost șocată în acel moment. A fost o veste șocantă. Și am zis: „Serios, chiar a făcut asta?” Iar băieții mi-au răspuns: „Sigur că da. Nu-l deranjează, pentru că astfel va pune capăt ororilor războiului.” A fost de acord să cedeze teritoriul, pentru că asta ar fi însemnat sfârșitul războiului. Iar acum stă în fața a milioane de spectatori și spune: „Nu pot ceda Donbasul.” E inconsecvent. Își schimbă poziția tot timpul.“, a povestit Yulia Mendel.

Potrivit acesteia, a doua ocazie în care Zelenski ar fi putut să pună capăt războiului, conform planurilor Biroului Președintelui, a fost la sfârșitul anului 2022.

„După cum am citit în New York Times, care mi-a confirmat de fapt propriile concluzii, administrația Biden a decis să urmeze planul său de a continua acel război – domnul Blinken a fost cel care a sfătuit: „Dacă Ucraina vrea să lupte, atunci Ucraina trebuie să lupte”, în ciuda tuturor dovezilor care arătau că nu putem câștiga acel război.“

Reacția Kievului

Dmytro Lytvyn, consilierul președintelui Ucrainei pe probleme de comunicare, a calificat aceste acuzații aduse lui Volodymir Zelenski drept „neserioase”, realatează Interfax-Ukraine.

„Această doamnă nu a participat la negocieri, nu a luat parte la procesul decizional, nu mai este ea însăși de multă vreme, iar cine îi spune ce anume sau dacă lucrurile s-au întâmplat cu adevărat – nu are rost să comentez”, le-a spus el jurnaliștilor.

Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Ucraina ar trebui să decidă asupra chestiunii teritoriilor prin referendum. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu Constituția Ucrainei.

În aprilie, New York Times a publicat un articol în care se afirma că negociatorii ucraineni ar fi discutat ideea de a denumi o parte din Donbas „Donnyland”, în onoarea președintelui american Trump. Zelenski a comentat atunci: „Cel mai important lucru este să evităm denumirea de Putinland.”

