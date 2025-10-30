Prima pagină » #Colectiv » Zece ani de la tragedia de la COLECTIV. Marș al durerii și al revoltei în Capitală de la ora 18:00: „Nimeni nu a plătit. Corupția continuă să ucidă”

Mihai Tănase
30 oct. 2025, 08:21, #Colectiv
La zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, sute de români revoltați vor ieși din nou în stradă într-un marș al durerii și al revoltei, cerând dreptate pentru cele 65 de victime și pedepse pentru cei vinovați. Organizațiile civice acuză că, un deceniu mai târziu de la drama care a cutremurat România, corupția continuă să ucidă, marii arși în continuare nu au o șansă reală de tratament, iar dosarele justiției rămân fără răspuns.

Zece ani au trecut de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, iar rănile care au cutremurat societatea românească nu s-au vindecat. Mai multe organizații civice au anunțat un marș în București, joi seară, pentru a comemora victimele tragediei și pentru a cere din nou dreptate.

„30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieți au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, povești. Nu știm nici acum câți ar fi putut fi salvați dacă nu «aveam de toate». Și nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Participanții acuză că, zece ani mai târziu, corupția încă ucide.

„Infecțiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluși în spitale. Nu există încă o șansă reală de tratament și recuperare pentru marii arși. La 10 ani după tragedia de la Colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic”, au mai transmis organizatorii.

Marșul va începe la ora 18:00 în Piața Universității, urmând ca participanții să plece către locul tragediei, la ora 19:00, sub deviza: „The day we give in is the day we die” (Ziua în care cedăm este ziua în care murim n.red), acesta fiind un vers al trupei Goodbye to Gravity din ziua tragediei.

„Dosarele clasate și sentințele anulate nu sunt justiție! Victimele merită ca vinovații să plătească. România merită ca toți cei care au făcut posibilă tragedia de la Colectiv să fie trași la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, au mai transmis organizatorii.

Tragedia de la Colectiv, ziua care a marcat România

Tragedia care a schimbat o generație s-a petrecut în noaptea de 30 octombrie 2015, în fosta fabrică Pionierul din București, unde trupa Goodbye to Gravity își lansa albumul „Mantras of War”.

O scânteie provocată de artificii a declanșat incendiul devastator care a ucis 27 de tineri pe loc și a rănit grav 162. În săptămânile următoare, alți 37 de răniți au murit în spitalele din București.

Deși tragedia a generat proteste uriașe și a dus la demisia Guvernului Ponta, justiția nu a oferit nici până acum o soluție definitivă. În martie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2, care vizează modul în care autoritățile au intervenit în noaptea incendiului.

„Dosarul Colectiv a fost instrumentat superficial, tergiversat, scindat și s-a încercat deturnarea atenției publice de la faptul că spitalele și deciziile autorităților au făcut mai multe victime decât incendiul în sine”, au acuzat anterior organizațiile Corupția ucide, Inițiativa România și Geeks For Democracy.

