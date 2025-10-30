30 OCTOMBRIE, calendarul zilei: 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv. 89 de decese cauzate de dezastrul de la Certej

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 30 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 30 octombrie 2015, un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert susținut de trupa Goodbye to Gravity. Evenimentul a pornit de la artificiile folosite pe scenă, care au aprins materialele inflamabile din interiorul clubului. În urma incendiului, 64 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 au fost rănite, unele cu arsuri grave. Tragedia a șocat întreaga țară și a generat un val de proteste publice împotriva lipsei de siguranță și a corupției în sistemul de control al autorizațiilor și siguranței la incendiu. Incendiul din Colectiv a avut un impact profund asupra societății românești, determinând schimbări legislative și controale mai stricte în cluburile și localurile publice din întreaga țară. Rămâne unul dintre cele mai tragice evenimente din istoria recentă a României.

Pe 30 octombrie 1971, în comuna Certej din județul Hunedoara, a avut loc un accident ecologic major la o colmatare cu cianuri și decantor de steril dintr-o mină de aur și cupru, care s-a soldat cu 89 de decese și peste 70 de răniți. Catastrofa a fost cauzată de prăbușirea digului unui iaz de decantare, care a eliberat cantități masive de reziduuri toxice peste zona locuită și facilitățile miniere. Incidentul a avut un impact devastator asupra comunității locale și a mediului înconjurător, fiind considerat unul dintre cele mai grave accidente miniere și ecologice din România. Tragedia de la Certej a subliniat necesitatea unor standarde mai stricte de siguranță în minerit și gestionarea deșeurilor toxice, rămânând un moment trist în istoria industrială românească.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1735: John Adams 🇺🇸🗣 primul vicepreședinte și al doilea președinte al SUA

🎂1885: Ezra Pound 🇺🇸✒️ reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX

🎂1960: Diego Maradona 🇦🇷⚽️ considerat de către mulți din lumea fotbalului ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărțind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA

🎂1981: Ivanka Trump 🇺🇸💃🏼 fost fotomodel, fiica celui de-al 45-lea președinte al SUA, Donald Trump

Decese 🕯

🕯️1910: Henry Dunant 🇨🇭🇫🇷🚑 om de afaceri, fondatorul Crucii Roșii, laureat Nobel

🕯️1955: Dimitrie Gusti 🇷🇴✒️ considerat a fi creatorul sociologiei românești

🕯️1975: Gustav Hertz 🇩🇪➕➖ nepot al lui Heinrich Rudolf Hertz și laureat Nobel pentru Fizică în 1925, pentru rolul său în demonstrarea teoriei ciocnirilor între electroni și atomi

🕯️1992: Doina și Ion Aldea Teodorovici 🇷🇴🇲🇩🎤 mașina în care se deplasau spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau patru persoane, șoferul și însoțitorul au scăpat fără nici o zgârietură. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională

🕯️2013: Anca Petrescu 🇷🇴📐 autor unic al proiectului Casa Poporului, actualmente Palatului Parlamentului, precum și al altor proiecte în Cuba, SUA, Franța, Maroc. A murit după o lună de comă, urmare a unui accident rutier

🕯️2020: Nobby Stiles 🇬🇧⚽️ Stiles și Bobby Charlton sunt singurii fotbaliști englezi care au câștigat atât un Campionat Mondial cât și unul European

Calendar 🗒

🗒1724: A început construcția Bisericii Stavropoleos din București, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă

🗒1837: A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Țării Românești, prin care era acordat sătenilor dreptul (condiționat) de a se strămuta în orașe; „Jurnalul” a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu

🗒1905: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei face publică Proclamația din Octombrie, care marchează începutul monarhiei constituționale în Rusia, acordând poporului rus libertăți civile fundamentale și dreptul de a forma o dumă

🗒1938: S-a difuzat radiofonic în New Jersey, Războiul lumilor, o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, de către Orson Welles, care a stârnit panică în rândurile a mii de oameni care chiar au crezut că S.U.A. au fost invadate de marțieni

🗒1941: Președintele american Roosevelt aprobă un ajutor de împrumut-închiriere de un miliard $ pentru națiunile aliate

🗒1956: Revoluția maghiară: Guvernul recunoaște noile consilii muncitorești. Ofițerul de armată Béla Király conduce un atac asupra sediului Partidului Comunist

🗒1961: URSS lansează în arhipelagul Novaia Zemlia bomba cu hidrogen denumită Bomba țarului

🗒1961: Din cauza „încălcării preceptelor lui Vladimir Lenin”, s-a decretat ca trupul lui Iosif Stalin să fie scos de la locul său de onoare din mormântul lui Lenin și îngropat lângă Zidul Kremlinului cu un marker simplu de granit

🗒1971: Accidentul ecologic de la Certej, soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți

🗒1973: La Istanbul, președintele turc, Fahri Korutürk, inaugurează Podul Bosfor, al patrulea pod suspendat din lume ca lungime la momentul acela

🗒1975: Prințul Juan Carlos devine regele Spaniei

🗒1983: Au loc primele alegeri democratice în Argentina, după șapte ani de guvernare militară

🗒1990: Canalul Mânecii, ce leagă Marea Britanie de Europa, a fost deschis traficului

🗒2015: 64 de persoane au murit și alte peste 160 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în clubul Colectiv din București. Incendiul a izbucnit de la artificiile folosite la un concert care avea loc în acel moment

🗒2020: Un cutremur cu magnitudinea 7,0 lovește Marea Egee între Grecia și Turcia, declanșând un tsunami. Cel puțin 119 persoane mor în principal din cauza clădirilor prăbușite

