Criza politică prelungită a fost comentată în profunzime de jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! În viziunea jurnalistului de la Cațavencii, numele cele mai vehiculate în spațiul public, care indică o opțiune tehnocrată în fruntea unui viitor Executiv, nu ar fi o soluție.

Mai mult, vehicularea acestora în spațiul public arată că nici președintele, nici PSD – partidul demisionar din coaliție – nu au o variantă viabilă.

Ionuț Cristache: Numele cele mai intens vehiculate am început cu doamna Velculescu de la FMI. Am ajuns la domnul Nazare, care a trecut ieri și pe la DNA, de o manieră absolut surprinzătoare și o să detaliem. Și ne oprim la domnul Tomac, un alt nume intens vehiculat. Un personaj al politicii care s-a remarcat printr-o relație cu Traian Băsescu. De o manieră absolut bizară, dar spectaculoasă, a ajuns lângă Nicușor Dan. Ce zici de loteria asta, Doru? Are vreunul vreo șansă? Sau pur și simplu e o inabilitatea lui Nicușor Dan de a ieși dintr-o situație pe care singur a generat-o, până la urmă, în concurs cu PSD-ul?

Tomac, un premier care provine dintr-un partid care nu a intrat în Parlament

Doru Bușcu: Eu cred că e dincolo de orice îndoială faptul că oamenii nu au un plan. Nicușor nu știe ce să facă în situația asta, PSD-ul nu știe ce să facă. El ar trebui să preia cu responsabilitatea pe care a arătat-o la moțiune, să preia guvernarea. Să livreze primul ministru. Iar ideea premierului tehnocrat este o glumă. Suntem la un an și jumătate de la alegeri. E un partid care a câștigat alegerile, care nu a dat premierul. Premierul l-a dat un partid aflat pe locul 3. Acum, dacă ar fi vorba de Tomac, ar fi un premier care provine dintr-un partid care nu a intrat în Parlament. Sub 1% în percepția publică astăzi. Iar ideea unui premier tehnocrat e moarte din start. Pentru că un astfel de om nu are nicio autoritate, nu poate să guverneze. Practic este mai slab decât actualul premier interimar în materie de capacitatea de a face lucruri

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ