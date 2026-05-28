Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Doru Bușcu demontează varianta unui premier tehnocrat: E o glumă/Nici Nicușor Dan, nici PSD nu au un plan

Doru Bușcu demontează varianta unui premier tehnocrat: E o glumă/Nici Nicușor Dan, nici PSD nu au un plan

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Criza politică prelungită a fost comentată în profunzime de jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu, invitat în emisiunea marca Gândul Ai Aflat! În viziunea jurnalistului de la Cațavencii, numele cele mai vehiculate în spațiul public, care indică o opțiune tehnocrată în fruntea unui viitor Executiv, nu ar fi o soluție.

Mai mult, vehicularea acestora în spațiul public arată că nici președintele, nici PSD – partidul demisionar din coaliție – nu au o variantă viabilă.

Ionuț Cristache: Numele cele mai intens vehiculate am început cu doamna Velculescu de la FMI. Am ajuns la domnul Nazare, care a trecut ieri și pe la DNA, de o manieră absolut surprinzătoare și o să detaliem. Și ne oprim la domnul Tomac, un alt nume intens vehiculat. Un personaj al politicii care s-a remarcat printr-o relație cu Traian Băsescu. De o manieră absolut bizară, dar spectaculoasă, a ajuns lângă Nicușor Dan. Ce zici de loteria asta, Doru? Are vreunul vreo șansă? Sau pur și simplu e o inabilitatea lui Nicușor Dan de a ieși dintr-o situație pe care singur a generat-o, până la urmă, în concurs cu PSD-ul?

Tomac, un premier care provine dintr-un partid care nu a intrat în Parlament

Doru Bușcu: Eu cred că e dincolo de orice îndoială faptul că oamenii nu au un plan. Nicușor nu știe ce să facă în situația asta, PSD-ul nu știe ce să facă. El ar trebui să preia cu responsabilitatea pe care a arătat-o la moțiune, să preia guvernarea. Să livreze primul ministru. Iar ideea premierului tehnocrat este o glumă. Suntem la un an și jumătate de la alegeri. E un partid care a câștigat alegerile, care nu a dat premierul. Premierul l-a dat un partid aflat pe locul 3. Acum, dacă ar fi vorba de Tomac, ar fi un premier care provine dintr-un partid care nu a intrat în Parlament. Sub 1% în percepția publică astăzi. Iar ideea unui premier tehnocrat e moarte din start. Pentru că un astfel de om nu are nicio autoritate, nu poate să guverneze. Practic este mai slab decât actualul premier interimar în materie de capacitatea de a face lucruri

Vizionați integral emisiunea:

AUTORUL RECOMANDĂ

Ludovic Orban, reacție la varianta Eugen Tomac premier: „Ar fi o umilință supremă pentru PSD”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Nicușor Dan, în prim-plan la summitul dedicat dezinformării. Bușcu: Nu femeile agresate trebuie să poarte acea brățară
16:10
Nicușor Dan, în prim-plan la summitul dedicat dezinformării. Bușcu: Nu femeile agresate trebuie să poarte acea brățară
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
16:09
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 29 mai, de la ora 15.00
EXCLUSIV SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
12:01
SUA și-au pierdut statutul de jandarm mondial. Ștefan Popescu: Nu mai au capacitatea industrială să susțină un conflict de mare intensitate
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
EXCLUSIV SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
17:26
SUA ținute în șah. Ștefan Popescu: Iranul este o putere tehnologică și științifică de prim rang/Primul adversar de talie pentru americani
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 28 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 28 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Un castel din România, printre câștigătorii Premiilor Europene pentru Patrimoniu
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Acidificarea oceanelor distruge viața socială a peștilor de recif
FLASH NEWS Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?
16:04
Primăria Capitalei a preluat producătorul de energie termică, ELCEN. Revin apa caldă și căldura în București?
UTILE Fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului tău cu lunile. Cele două setări pe care trebuie să le dezactivezi pentru a-l proteja
16:01
Fiecare zi caniculară reduce durata de viață a iPhone-ului tău cu lunile. Cele două setări pe care trebuie să le dezactivezi pentru a-l proteja
ACUZAȚII Fratele prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu
16:00
Fratele prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez, acuzat de trafic de influență și abuz în serviciu
CONTROVERSĂ Lavrov a descris într-un singur cuvânt declarațiile șefei diplomației UE privind retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia – „idioate”
15:37
Lavrov a descris într-un singur cuvânt declarațiile șefei diplomației UE privind retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia – „idioate”
COMUNICAT Astăzi începe „Carnaval în cetate”, cel mai mare festival al verii din Transilvania
15:16
Astăzi începe „Carnaval în cetate”, cel mai mare festival al verii din Transilvania
SANCȚIUNE După sancționarea drastică a Google, UE amendează platforma chineză Temu cu 200 de milioane de euro
15:07
După sancționarea drastică a Google, UE amendează platforma chineză Temu cu 200 de milioane de euro

Cele mai noi

Trimite acest link pe