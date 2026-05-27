Prima pagină » Comunicate de presă » Ce NU trebuie să aruncăm în canalizare pentru că vasul de WC nu este coș de gunoi! Topul obiceiurilor care ne pot înfunda țevile și polua apa

Ce NU trebuie să aruncăm în canalizare pentru că vasul de WC nu este coș de gunoi! Topul obiceiurilor care ne pot înfunda țevile și polua apa

Ce NU trebuie să aruncăm în canalizare pentru că vasul de WC nu este coș de gunoi! Topul obiceiurilor care ne pot înfunda țevile și polua apa
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

De cele mai multe ori, tot ce dispare în vasul de toaletă sau pe scurgerea chiuvetei pare că „a plecat”. În realitate, deșeurile ajung într-un sistem complex de canalizare și, mai apoi, într-o stație de epurare unde apa este curățată înainte să fie redată naturii. Specialiștii atrag însă atenția că multe dintre obiectele și substanțele aruncate în canalizare produc blocaje, avarii și chiar poluare greu de eliminat.

Sistemul de canalizare funcționează corect doar dacă este folosit responsabil. Iar unele obiceiuri aparent banale pot transforma conductele într-o adevărată capcană pentru apă.

Top 5 lucruri pe care NU ar trebui să le aruncăm în canalizare

1. Uleiul alimentar și grăsimile

Mulți oameni varsă uleiul folosit direct în chiuvetă după gătit. Este unul dintre cele mai dăunătoare obiceiuri pentru canalizare. Grăsimile se depun pe pereții conductelor, se întăresc și formează blocaje greu de îndepărtat.

În plus, uleiul uzat este considerat un poluant periculos, iar eliminarea lui în canalizare este interzisă la nivelul Uniunii Europene. Soluția corectă este colectarea separată și predarea către centre sau firme specializate în reciclare. Mai mult, unele hipermarketuri oferă la schimb detergenți, produse de curățare a vaselor și chiar ulei în schimbul diferitelor cantități predate.

2. Șervețelele umede, scutece și produsele de igienă

Chiar dacă pe ambalaj scrie uneori „biodegradabil”, șervețelele umede nu se descompun suficient de repede în rețeaua de canalizare. La fel de problematice sunt absorbantele, scutecele, tampoanele, dischetele demachiante, bețișoarele de urechi sau vata medicinală.

Fibrele acestora se agață de interiorul conductelor și favorizează apariția dopurilor care pot bloca scurgerea apei.

3. Medicamentele expirate

Pastilele și siropurile aruncate în toaletă ajung în apă sub formă de substanțe chimice dificil de eliminat în procesul de epurare. În timp, acestea pot afecta mediul și calitatea apei. Recomandarea este ca medicamentele expirate să fie duse în puncte speciale de colectare, la farmacii sau spitale care primesc astfel de produse.

4. Resturile alimentare

Coji, zaț de cafea, orez, paste, făină sau alte resturi de mâncare ajung frecvent în chiuvetă sau în vasul de WC. În combinație cu grăsimea, acestea formează depuneri compacte care înfundă rapid țevile.

Specialiștii recomandă ca resturile alimentare să fie aruncate la gunoi sau colectate separat pentru compost, nu aruncate în chiuvetă sau în toaletă.

5. Materiale de construcții, vopseluri și substanțele chimice

Vopselurile, diluanții și alte produse chimice sau resturi de la materialele de construcție nu trebuie niciodată aruncate în chiuvetă sau în vasul de toaletă. Aceste substanțe pot afecta atât rețeaua de canalizare, cât și procesul de curățare a apei.

În cazul vopselurilor, recipientele trebuie eliminate doar după uscarea completă a conținutului sau la centrele speciale de colectare.

Ce se întâmplă după ce tragem apa?

Apa uzată din locuințe ajunge în rețeaua de canalizare și apoi la stația de epurare, unde este tratată înainte de a fi redată naturii. Procesul presupune mai multe etape de curățare și monitorizare permanentă a sistemului.

Specialiștii spun că buna funcționare a rețelei depinde nu doar de întreținerea tehnică, ci și de comportamentul fiecăruia dintre noi. Conductele blocate înseamnă intervenții costisitoare, risc de avarii și un impact direct asupra mediului.

Regula simplă: dacă nu este apă sau hârtie igienică, nu ar trebui să ajungă în canalizare.

Canalizarea nu este construită pentru a prelua orice tip de deșeu. Multe dintre problemele care apar în rețea pornesc din obiceiuri aparent neimportante, repetate zilnic în milioane de locuințe.

Prin gesturi simple: colectarea uleiului uzat, aruncarea corectă a produselor de igienă – în coșul de gunoi, nu în WC sau evitarea substanțelor toxice, fiecare dintre noi poate contribui la un sistem de canalizare mai sigur și la un oraș mai curat.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4
10:14
COMUNICAT DE PRESĂ | Extinderea parcului Tudor Arghezi va primi denumirea de „Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump”. Totodată, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4
AUTO Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
16:59
Cristi Hrubaru vine la „Podcast cu Prioritate” #101 by ProMotor. Discuții despre motociclete, mașini, rock și proiecte caritabile
COMUNICAT Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
18:26, 22 May 2026
Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
ADVERTORIAL Seria HUAWEI WATCH FIT 5. Ceasurile care te învață cum să îmbini un program aglomerat cu grija pentru sănătate și mișcare
10:00, 22 May 2026
Seria HUAWEI WATCH FIT 5. Ceasurile care te învață cum să îmbini un program aglomerat cu grija pentru sănătate și mișcare
COMUNICAT Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
08:00, 21 May 2026
Comunicat | Alive Capital a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Ministerul Energiei, pentru implementarea proiectului „Instalare capacitate de stocare a energiei electrice pentru CEF Frumușeni”
COMUNICAT DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
16:03, 19 May 2026
DERTOUR ROMÂNIA lansează campania „Avans 1 euro” pentru vacanțele de iarnă 2026-2027
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr?
RĂZBOI Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
14:19
Reuters: Un comandant ucrainean de rang înalt vede un „moment de cotitură” iminent în războiul cu Rusia: „Următoarele șase luni sunt cele mai critice”
CONTROVERSĂ Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
14:17
Încă un scandal de corupție în Spania: Garda Civilă a percheziționat sediul Partidului Socialist al premierului Pedro Sánchez. De ce anchetă este vorba
ULTIMA ORĂ Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
14:15
Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
EVENIMENT Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
14:05
Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe