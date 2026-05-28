Comisia Europeană continuă deciziile de amendare a marilor platforme, pe care le acuză că încalcă regulile digitale din blocul comunitar. Astfel, Bruxelles-ul a amendat platforma de comerț online Temu cu 200 de milioane de euro, acuzând-o că nu a redus riscul ca produse ilegale să fie vândute pe platforma sa.

Comisia Europeană a anunțat, joi că, Temu nu a făcut suficient pentru a combate „riscurile sistemice legate de oferirea de produse ilegale pe platforma sa și prejudiciile rezultate pentru consumatorii”.

Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) începe să funcționeze

În baza Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), marile platforme online sunt obligate să evalueze aceste riscuri și să le combată, scrie Financial Times, citată de Mediafax.

De notat creșterea spectaculoasă a Temu după intrarea pe piața europeană, în anul 2023. Retailerul face o concurență mare firmelor locale prin prețuri mai mici la o gamă largă de produse, livrate direct din depozite din China către locuințele consumatorilor occidentali.

Comisia Europeană are în derulare și alte investigații care vizează platforme rivale, precum Shein și AliExpress. Franța a cerut în special măsuri mai ferme împotriva platformelor online cu sediul în China, acuzate că vând produse periculoase.

A doua companie sancționată de UE după platforma X

Temu este a doua companie sancționată de UE în baza Regulamentului privind serviciile digitale, după platforma X, deținută de Elon Musk, amendată cu 120 de milioane de euro în decembrie anul trecut.

Platforma are termen până la sfârșitul lunii august să trimită Comisiei Europene un plan de acțiune în care să explice ce măsuri va lua pentru a evalua și reduce riscurile legate de vânzarea de produse ilegale.

UE a decis cea mai mare amendă din istorie pentru Google

Marți, Uniunea a informat că pregătește cea mai mare amendă din istorie pentru Google. Nu este prima oară când gigantul tech american se confruntă cu acuzații de favorizare a propriilor produse. Însă este pentru prima dată când Bruxelles-ul ia o decizie radicală și cere sute de milioane de euro, care să fie achitați înainte de vacanța de vară.

Acuzația este monopolul digital. Potrivit unor surse din interiorul Comisiei Europene, Google ar fi aranjat rezultatele propriului motor de căutare astfel încât serviciile sale – Shopping, hoteluri, transport, rezultate financiare sau sportive – să apară primele, în detrimentul concurenților.

AUTORUL RECOMANDĂ