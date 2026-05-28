Lavrov a descris într-un singur cuvânt declarațiile șefei diplomației UE privind retragerea trupelor rusești din Moldova și Georgia – „idioate”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a numit „idiote” declarațiile șefei diplomației europene, Kaja Kallas, privind intenția de a cere Moscovei să-și retragă forțele armate din Moldova și Georgia în cazul în care Europa și Rusia vor începe negocieri privind Ucraina, relatează Gazeta.ru.

„Ascultați, nu discut despre afirmații idioate.”, a spus Lavrov.

Consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, a numit și el declarația lui Kallas privind limitarea numărului de trupe ruse „afirmații fără temei, la care puțini oameni reacționează”.

Ministrul rus precum și Iuri Ușakov se află în prezent în Kazahstan alături de președintele rus, Vladimir Putin.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zahrova, a scris pe canalul său de Telegram că declarațiile lui Kallas amintesc de un vers dintr-un cântec – „în tăcere, vorbesc singur cu mine însumi”.

Joi dimineața, șefa diplomației europene a declarat că UE ar trebui să solicite Rusiei restricții militare, precum retragerea trupelor ruse din Moldova și Georgia, ca o condiție pentru începerea negocierilor de pace privind Ucraina.

Răspunzând la o întrebare referitoare la conținutul posibilelor negocieri și la punctele importante pentru UE, Kallas precizat că „Rusia trebuie să respecte acordurile internaționale prin care s-a angajat să nu-și atace vecinii și să le respecte suveranitatea” și a subliniat că „există însă și alte lucruri”.

„De exemplu, reducerea forțelor armate. Acest lucru ar trebui să fie valabil și pentru Rusia. Și, bineînțeles, probleme precum trupele rusești din Moldova și Georgia sunt de mare îngrijorare. Este în interesul securității europene ca aceste trupe să fie absente”, a declarat Kaja Kallas.

De asemenea, este important pentru UE ca Moscova să nu se amestece în alegerile din alte țări.

„Desigur, aceasta este o abordare maximalistă, dar la fel este și abordarea Rusiei, care continuă să prezinte revendicări maximaliste”, a remarcat Kallas.

Pe 26 mai, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a declarat că Uniunea Europeană își va alege reprezentantul pentru posibile discuții de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei doar atunci când Moscova va demonstra o disponibilitate reală pentru pace.

