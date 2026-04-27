Carmistin The Food Company își consolidează poziția de lider în sectorul avicol din România, prin dublarea producției în ultimii doi ani

Carmistin The Food Company marchează un moment definitoriu în evoluția sa, prin atingerea unui nivel record al producției de carne de pui, de 120.000 tone în anul 2025, aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2023.

În primul trimestru din 2026, compania a înregistrat cel mai ridicat volum trimestrial din istoria sa, marcând o creștere de peste 27% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție a fost susținută de extinderea accelerată pe piețele externe, inclusiv în afara UE, în regiuni precum Asia și Africa. Exporturile reprezintă un pilon tot mai important al dezvoltării Grupului, ajungând la aproximativ o treime din totalul vânzărilor în 2025 și înregistrând o creștere constantă în ultimii ani.

Prezența internațională a companiei acoperă în prezent peste 40 de țări, iar strategia de dezvoltare vizează consolidarea acestei poziții prin deschiderea de reprezentanțe pe piețele non-europene, pentru a susține atât absorbția producției, cât și creșterea relevanței la nivel global.

Rezultatele operaționale sunt susținute de cea mai importantă investiție realizată de Grupul Carmistin în peste două decenii de activitate: inaugurarea, la Frâncești, județul Vâlcea, a uneia dintre cele mai complexe facilități de producție carne pui din regiune. Proiectul, în valoare de circa 80 milioane euro, devenit operațional din toamna anului 2024, integrează tehnologii de ultimă generație, inclusiv soluții asistate de inteligență artificială, care optimizează procesele și contribuie la creșterea eficienței și siguranței alimentare.

Justin Paraschiv, fondator și președinte Carmistin The Food Company: „Performanțele la care am ajuns marchează un moment de referință pentru noi și confirmă capacitatea noastră de a opera la scară largă. Privim, însă, dincolo de rezultate: obiectivul nostru este ca, în următorul deceniu, să devenim un furnizor global de hrană și unul dintre liderii europeni în producția de alimente, prin diversificarea portofoliului de produse, inclusiv în segmentul BIO și prin menținerea celor mai înalte standarde de calitate, care ne definesc de peste două decenii.

La nivel financiar, Grupul Carmistin a înregistrat, în 2025, o cifră de afaceri consolidată de peste 2 miliarde lei, întărindu-și poziția de lider în categoria sa de business. Pentru anul 2026, Carmistin estimează o producție totală de 150.000 tone carne pui.

Despre Carmistin The Food Company

Ca urmare a investițiilor recente, Carmistin The Food Company, cu brandul de top La Provincia pe piața locală, a devenit, anul trecut, și noul lider național în producția de furaje, cu o capacitate anuală de producție de peste 735.000 tone, inclusiv în segmentul BIO.

Grupul reunește peste 50 companii active în producția de carne de pasăre și ouă, cultivarea cerealelor, precum și creșterea porcilor și bovinelor. Cu capital 100% românesc și peste două decenii de experiență, Carmistin a dezvoltat un model de business integrat pe întreg lanțul de producție alimentară, care susține eficiența operațională și controlul calității produselor.

