Comunicat de presă | Echipa României de șah pentru nevăzători concurează la Campionatul Mondial din 2026

Vara trecută, echipa României de șah pentru nevăzători, parte a Asociației Nevăzătorilor din România, a participat la Olimpiada de Șah organizată de IBCA în Serbia, unde s-a clasat între cele mai bune 16 echipe din lume. Acest rezultat a adus și calificarea la Campionatul Mondial pe Echipe din 2026. Competiția, începută pe 17 aprilie, se desfășoară în prezent la Petrovac, în Muntenegru, până pe 28 aprilie, iar echipa României concurează din nou pe scena internațională.

Campionatul Mondial de Șah pentru Nevăzători reunește unele dintre cele mai puternice echipe la nivel global și face parte din calendarul competițional al International Braille Chess Association (IBCA), organizația care coordonează competițiile internaționale dedicate șahiștilor nevăzători și cu deficiențe de vedere.

Competiția include echipe din peste 20 de țări și se desfășoară în sistem elvețian, pe parcursul a 9 runde, cu timp de joc clasic (90 de minute + 30 de secunde/mutare), fiind o competiție oficială cu calcul rating ELO.

Rezultatul obținut în Serbia marchează un moment important pentru echipa României, confirmând progresul constant pe scena internațională și asigurând calificarea la una dintre cele mai competitive competiții ale disciplinei.

În șahul pentru nevăzători, sportivii joacă pe table speciale cu piese tactile, fiecare mutare fiind comunicată verbal. Formatul pune un accent puternic pe memorie, concentrare și gândire strategică, testând aceleași abilități esențiale întâlnite la cel mai înalt nivel al jocului.

Delegația României la Campionatul Mondial din 2026 este formată din șapte membri, sportivi și staff, care reprezintă țara într-una dintre cele mai solicitante competiții internaționale din șahul pentru nevăzători. România participă la această ediție de pe poziția a 10-a (media ELO: 1942), cu o echipă formată din FM (FIDE Master) Mihail-Dacian Pribeanu la masa 1 (2137), locul 5 mondial în 2025, alături de Gheorghe Bratu (masa 2, 1904), Dănuț Mocanu (masa 3, 1876), Dumitru Vlad (masa 4, 1849) și Vasile Carapit (masa 5, 1843).

Betano a susținut participarea echipei României la Olimpiada IBCA de Șah din Serbia, contribuind la performanța care a asigurat calificarea la Campionatul Mondial. Compania continuă acest demers și susține participarea echipei și la ediția din 2026 a competiției, prin sprijinul acordat Asociației Nevăzătorilor din România.

Pentru Betano, susținerea unor astfel de inițiative reflectă o convingere simplă: că ceea ce pare imposibil poate deveni posibil atunci când performanța, determinarea și sprijinul potrivit se întâlnesc.

Pentru sportivii români, participarea la Campionatul Mondial înseamnă mai mult decât o competiție. Este o oportunitate de a demonstra că, prin disciplină, concentrare și determinare, limitele pot fi depășite, iar progresul continuă, mutare cu mutare.

Citește și

Comunicat: Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
13:35
Comunicat: Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
COMUNICAT Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a reautorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat
10:38, 22 Apr 2026
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a reautorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat
COMUNICAT Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
18:04, 21 Apr 2026
Transelectrica accelerează tranziția verde, cu finanțare din PNRR: panouri fotovoltaice deja montate în șase stații electrice; echipamente electrice pentru mentenanța RET și centru de date modern pentru securitatea cibernetică a rețelei
COMUNICAT Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud-Est în cadrul BAT și GM BAT România, preia rolul de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania
11:06, 20 Apr 2026
Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud-Est în cadrul BAT și GM BAT România, preia rolul de Director al Ariei Europa Centrală și GM BAT Germania
COMUNICAT Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
10:52, 20 Apr 2026
Cum sunt înregistrate imobilele pentru care succesiunea nu a fost încă realizată
DECIZIE Comunicat | Curtea de Apel București confirmă decizia CNSC și cere reevaluarea ofertelor Grup EM pentru două contracte de irigații de 428 milioane lei
18:52, 17 Apr 2026
Comunicat | Curtea de Apel București confirmă decizia CNSC și cere reevaluarea ofertelor Grup EM pentru două contracte de irigații de 428 milioane lei
Mediafax
Mașinile electrice au explodat în UE. Benzina și motorina, în cădere liberă
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Cancan.ro
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Prosport.ro
Cât de sărac a fost oligarhul Rinat Ahmetov: „N-aveam toaletă în casă”. Unde dormea
Adevarul
Marea remiză: Planul secret prin care Trump și Iranul vor să evite războiul total. „Nimeni nu își mai permite acest conflict”
Mediafax
Secretul unei țări europene: a transformat extrasezonul mort într-o mașinărie de făcut bani
Click
Coșmarul trăit de Aurelian Temișan. Știrea falsă care aproape i-a distrus cariera
Digi24
„Rusia se pregătește concret pentru un război cu NATO”, avertizează serviciile secrete olandeze
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Descopera.ro
UMBRĂ misterioasă, observată pe Marte! Ce-ar putea fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o proteină care ar putea ajuta la inversarea căderii părului
BREAKING NEWS PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
14:14
PSD anunță că miniștrii săi au demisionat oficial din Guvern: PSD este pregătit să participe la formarea unui nou guvern pro-european și să susțină un premier, politic sau tehnocrat
ULTIMA ORĂ Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
14:00
Miniștrii PSD sosesc la guvern ca să-și depună demisiile
FLASH NEWS Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
13:59
Gestul inconștient al unui turist. Cum a ajuns la spital dintr-un parc cu dinozauri
METEO Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
13:55
Se schimbă radical vremea și revin iernile de altădată? Ce spune climatologul Lucian Sfîcă despre modificările climatice
SANCȚIUNI ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
13:51
ANPC a amendat cu 30.000 de lei firma din spatele panourilor anti-cezariană din București. Instituția acuză practici comerciale incorecte
FLASH NEWS Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”
13:49
Summit informal UE: Zelenski merge personal în Cipru pentru a se asigura că împrumutul de 90 miliarde va fi deblocat. „Totul se va finaliza astăzi”

