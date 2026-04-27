Prima pagină » Știri politice » Câte voturi sunt necesare pentru ca Guvernul Bolojan să plece și câte voturi au împreună PSD și AUR. E nevoie și de POT și SOS?

Ruxandra Radulescu
Anunțul oficial făcut de AUR și PSD, cu privire la depunerea unei moțiuni comune împotriva Guvernului Bolojan, readuce în prim-plan aritmetica politică, care, de această dată, înclină în defavoarea prim-ministrului. Social-democrații și AUR au toate șansele să-l demită pe șeful Executivului, însă au nevoie și de voturile celorlalte partide din opoziție.

Pentru demiterea guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are nevoie de o majoritate de 233 de voturi, dintr-un total de 463 de parlamentari. La momentul de față, însă, PSD și AUR întrunesc doar 219 voturi.

Matematica moțiunii împotriva lui Bolojan

Partidul Social Democrat are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Pentru ca moțiunea împotriva lui Bolojan să treacă, cele două partide mai au nevoie 14 voturi.

Mobilizarea celorlalte partide din opoziție S.O.S. România, POT și PACE este esențială pentru ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă. Potrivit acestui scenariu, inițiativa PSD- AUR ar urma să strângă 260 de voturi.

De asemenea, 22 de voturi le-ar putea oferi și parlamentarii neafiliați, plecați din POT și SOS.

Cine îl susține pe Bolojan ca șef al Executivului

În prezent, Ilie Bolojan a mai rămas doar cu susținerea din partea PNL, USR și UDMR, care întrunesc doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate.

Acestora li se adaugă adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale, ceea ce ar însemna un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru ca Bolojan să rămână în fruntea Guvernului.

Moțiunea împotriva lui Bolojan, vocea celor 4 milioane de votanți de la Parlamentare

La alegerile parlamentare 2024, PSD a obținut 2.065.087 de voturi, respectiv 22,30 % din voturile exprimate. AUR a obținut 1.694.705 de voturi, respectiv 18,30 % din voturile exprimate.

Împreună, PSD și AUR au strâns 3.759.792 de voturi, dintr-un total de 9.259.644 de voturi exprimate. Abia apoi urmează PNL, USR, UDMR etc.

  • PSD: 123 de mandate (86 de deputați și 37 de senatori);
  • AUR: 92 de mandate (64 de deputați și 28 de senatori);
  • PNL: 72 de mandate (50 de deputați și 22 de senatori);
  • USR: 59 de mandate (40 de deputați și 19 senatori);
  • SOS: 38 de mandate (27 de deputați și 11 senatori);
  • UDMR: 32 de mandate (22 de deputați și 10 senatori);
  • POT: 32 de mandate (25 de deputați și 7 senatori);
  • Minorități: 19 deputați.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?

Cele mai noi

Trimite acest link pe