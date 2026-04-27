Câte voturi sunt necesare pentru ca Guvernul Bolojan să plece și câte voturi au împreună PSD și AUR. E nevoie și de POT și SOS?

Anunțul oficial făcut de AUR și PSD, cu privire la depunerea unei moțiuni comune împotriva Guvernului Bolojan, readuce în prim-plan aritmetica politică, care, de această dată, înclină în defavoarea prim-ministrului. Social-democrații și AUR au toate șansele să-l demită pe șeful Executivului, însă au nevoie și de voturile celorlalte partide din opoziție.

Pentru demiterea guvernului Bolojan, moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD are nevoie de o majoritate de 233 de voturi, dintr-un total de 463 de parlamentari. La momentul de față, însă, PSD și AUR întrunesc doar 219 voturi.

Matematica moțiunii împotriva lui Bolojan

Partidul Social Democrat are 129 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Pentru ca moțiunea împotriva lui Bolojan să treacă, cele două partide mai au nevoie 14 voturi.

Mobilizarea celorlalte partide din opoziție S.O.S. România, POT și PACE este esențială pentru ca moțiunea împotriva Guvernului să treacă. Potrivit acestui scenariu, inițiativa PSD- AUR ar urma să strângă 260 de voturi.

De asemenea, 22 de voturi le-ar putea oferi și parlamentarii neafiliați, plecați din POT și SOS.

Cine îl susține pe Bolojan ca șef al Executivului

În prezent, Ilie Bolojan a mai rămas doar cu susținerea din partea PNL, USR și UDMR, care întrunesc doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate.

Acestora li se adaugă adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale, ceea ce ar însemna un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru ca Bolojan să rămână în fruntea Guvernului.

Moțiunea împotriva lui Bolojan, vocea celor 4 milioane de votanți de la Parlamentare

La alegerile parlamentare 2024, PSD a obținut 2.065.087 de voturi, respectiv 22,30 % din voturile exprimate. AUR a obținut 1.694.705 de voturi, respectiv 18,30 % din voturile exprimate.

Împreună, PSD și AUR au strâns 3.759.792 de voturi, dintr-un total de 9.259.644 de voturi exprimate. Abia apoi urmează PNL, USR, UDMR etc.

PSD: 123 de mandate (86 de deputați și 37 de senatori);

AUR: 92 de mandate (64 de deputați și 28 de senatori);

PNL: 72 de mandate (50 de deputați și 22 de senatori);

USR: 59 de mandate (40 de deputați și 19 senatori);

SOS: 38 de mandate (27 de deputați și 11 senatori);

UDMR: 32 de mandate (22 de deputați și 10 senatori);

POT: 32 de mandate (25 de deputați și 7 senatori);

Minorități: 19 deputați.

Recomandarea autorului: