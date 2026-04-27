Prima pagină » Actualitate » Ce anunț a făcut George Simion despre suspendarea președintelui Nicușor Dan: „Vom ajunge acolo!”

Olga Borșcevschi

Liderul AUR, George Simion, a declarat luni într-o conferință de presă că partidul său ia în calcul toate „instrumentele politice” disponibile pentru procedura de demitere a președintelui Nicușor Dan.

Întrebat dacă, după moțiunea de cenzură, ia în calcul procedura de demitere a lui Nicușor Dan, George Simion a răspuns: „Fiecare instrument politic trebuie și poate fi folosit la un moment dat. Momentan, primul pas este adunarea semnăturilor, depunerea și votul pe 5 mai pentru moțiunea de cenzură”.

Candidatul sustinut de AUR la alegerile prezidentiale, George Simion(S) participa la o dezbatere electorala cu contracandidatul sau Nicusor Dan (D) organizata de un post de televiziune, in Bucuresti, joi, 8 mai 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Acuzații la adresa lui Nicușor Dan

„Sunt diferite instrumente politice care trebuie folosite la un moment dat, după ce pasul unu este realizat. Pasul unu este strângerea semnăturilor și depunerea moțiunii pe data de 5 mai. Noi facem ceea ce este corect în jocul politic. Noi am făcut un partid de la zero, l-am dus în vârful ierarhiei politice și constatăm că jocurile democratice nu mai sust respectate. De la anularea alegerilor până la un președinte care spune: «Refuz să nominalizez un premier». Momentan, pentru a treia oara într-o săptămână, formațiunea noastră, a doua formațiune ca pondere în Parlament, nu este convocată la Cotroceni. Nu mă supără lucrul ăsta (…) E supărător pentru starea democrației din României. Ce o să faceți? O să-i eliminați fizic pe votanții AUR?”, a adăugat liderul AUR.

De asemenea, George Simion a acuzat „derapaje antidemocratice” din partea lui Nicușor Dan, susținând că unele declarații ale acestuia privind excluderea unei eventuale nominalizări de premier din partea AUR-PSD ar fi „contrare Constituției”.

„Până când Nicușor Dan nu își va retrage afirmațiile periculoase, nu am văzut pe nimeni deranjat de derapajele sale antidemocratice. A spus că nu va nominaliza un premier AUR-PSD și că nu este de acord cu un guvern susținut de PSD din Parlament. Lucrurile astea sunt contrare Constituției”, a mai spus liderul AUR.

Foto: Mediafax

