Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa

Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani. S-a stins la doar o zi după aniversarea sa

Medicul, politicianul și scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu a murit la 88 de ani.

Dan Claudiu Tănăsescu, fostul senator, fost medic, dar și scriitor, a murit la vârsta de 88 de ani, la doar o zi după aniversarea sa, informează Mediafax.

Dan Tănăsescu a fost scriitor și a publicat peste 12 volume de romane, dar și proză.

Patru din acestea au fost premiate, printre cela mai apreciate fiind cărțile publicate la editura Velvet Story.

A fost politician ocupând diverse funcții publice. Marea sa pasiune a rămas însă medicina.

Dan Claudiu Tănăsescu s-a născut la 26 aprilie 1938 în Mogoșoaia.

Acesta a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în 1964, fiind repartizat ca medic în Mărășești.

A urmat apoi o carieră de medic în București, la policlinicile „Colțea” și „Drumul Taberei” până în 1990, când a devenit primar al orașului Mogoșoaia, funcție pe care a deținut-o timp de 15 ani.

În 2004, Tănăsescu a fost ales ca senator în Parlamentul României în legislatura 2004-2008 , pe listele PRM.

Odată cu volumele publicate, Tănăsescu a intrat în Uniunea Scriitorilor Români.

A fost apropiat de mari scriitori precum Marin Preda și Fănuș Neagu.

Dan Claudiu Tănăsescu a murit la doar o zi după aniversarea sa.

Cei care vor să-și ia rămas bun de la medicul, scriitorul și omul politic o pot face începând de marți, de la ora 15.00, la Capela Funerară Mogoșoaia, situată în strada Viilor 8A.

Înmormântarea lui Dan Claudiu Tănăsescu va avea loc miercuri, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1, în vecinătatea capelei.

Sursă foto: Răzvan Chiriță / Mediafax Foto. Mai, 2005

