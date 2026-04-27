Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, comisarul-șef Narcis Vochin a vorbit despre unul dintre cele mai importante dosare instrumentate pe linia fenomenului din galerii. Este vorba despre cazul care a vizat membri ai galeriei Rapidului, în legătură cu utilizarea materialelor pirotehnice pe stadioane.

Narcis Vochin a explicat că, deși faptele nu au fost încadrate inițial ca infracțiuni cu violență, ancheta a scos la iveală o structură organizată și un mod de acțiune coordonat.

În acest caz au fost implicate mai multe persoane și, potrivit informațiilor publice, inclusiv lideri ai galeriei. Discuția a vizat concluziile anchetei și gravitatea faptelor, în contextul în care manifestări pirotehnice au existat și în alte situații pe stadioane.

Narcis Vochin: „A fost un caz primordial pe această linie, la nivel național”

Narcis Vochin a precizat că acest caz a reprezentat un moment important la nivel național. A fost printre primele dosare de acest tip tratate la o asemenea amploare. Potrivit acestuia, investigația a evidențiat existența unei organizări în interiorul grupului.

„Am avut, am instrumentat la nivelul serviciului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, un dosar privind membri ai galeriei Rapidului, însă nu au fost pentru infracțiuni cu violență. Au fost pentru partea de pirotehnice.”, afirmă acesta.

Pe parcursul anchetei au fost identificate elemente care au dus la încadrarea faptelor și în zona grupului infracțional organizat.

„A fost un caz primordial pe această linie, la nivel național. S-au făcut cercetări și li s-a reținut inclusiv săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. Organizarea era piramidală, asta a reieșit pe parcursul anchetei.”, spune comisarul-șef.

Acesta a explicat și de ce astfel de fapte sunt considerate periculoase, chiar dacă nu implică direct violență fizică.