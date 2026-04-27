Prima pagină » Emisiuni » Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”

Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”

Alexandra Anton Marinescu
Comisarul-șef Narcis Vochin, despre dosarul galeriei Rapid și arestările din cazul pirotehnicelor: „Organizarea era piramidală”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, comisarul-șef Narcis Vochin a vorbit despre unul dintre cele mai importante dosare instrumentate pe linia fenomenului din galerii. Este vorba despre cazul care a vizat membri ai galeriei Rapidului, în legătură cu utilizarea materialelor pirotehnice pe stadioane. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Narcis Vochin a explicat că, deși faptele nu au fost încadrate inițial ca infracțiuni cu violență, ancheta a scos la iveală o structură organizată și un mod de acțiune coordonat.

În acest caz au fost implicate mai multe persoane și, potrivit informațiilor publice, inclusiv lideri ai galeriei. Discuția a vizat concluziile anchetei și gravitatea faptelor, în contextul în care manifestări pirotehnice au existat și în alte situații pe stadioane.

Narcis Vochin: „A fost un caz primordial pe această linie, la nivel național”

Narcis Vochin a precizat că acest caz a reprezentat un moment important la nivel național. A fost printre primele dosare de acest tip tratate la o asemenea amploare. Potrivit acestuia, investigația a evidențiat existența unei organizări în interiorul grupului.

„Am avut, am instrumentat la nivelul serviciului, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, un dosar privind membri ai galeriei Rapidului, însă nu au fost pentru infracțiuni cu violență. Au fost pentru partea de pirotehnice.”, afirmă acesta.

Pe parcursul anchetei au fost identificate elemente care au dus la încadrarea faptelor și în zona grupului infracțional organizat.

„A fost un caz primordial pe această linie, la nivel național. S-au făcut cercetări și li s-a reținut inclusiv săvârșirea infracțiunii de constituire a unui grup infracțional organizat. Organizarea era piramidală, asta a reieșit pe parcursul anchetei.”, spune comisarul-șef.

Acesta a explicat și de ce astfel de fapte sunt considerate periculoase, chiar dacă nu implică direct violență fizică.

„Pericolul public există. La un meci de fotbal nu participă doar galeriile. Tribunele sunt pline, sunt mii, zeci de mii de oameni. Manifestările acestea, chiar și cu pirotehnice, afectează ordinea care trebuie menținută pe stadion.”, afirmă Narcis Vochin.

Recomandarea video

REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
13:20
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
VIDEO Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
13:18
Accident spectaculos la Nascar. Zeci de mașini au fost implicate
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării

Cele mai noi

Trimite acest link pe