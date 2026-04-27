Cum au reușit cultivatorii de cacao din Bolivia să țină piept febrei aurului. Agricultura ecologică a învins industria minieră

În nord-vestul Boliviei este una dintre cele mai bogate regiuni în biodiversitate din lume. Acolo, fermierii de cacao organică au reușit să oprească extinderea mineritului aurifer. Este o victorie rară venită într-un moment în care omenirea gonește, iar, după aur.

Bătălia a fost teribilă, dar, în 2021, municipalitățile Palos Blancos și Alto Beni au găsit forța să adopte legile prin care s-a interzis mineritul.

„Totul crește împreună, în echilibru”

Măsura luată a avut un scop clar: protejarea agriculturii ecologice, a certificărilor internaționale și a ecosistemelor forestiere. Astăzi, când prețul aurului crește accelerat, alte 10 comunități locale analizează posibilitatea de a le urma exemplul.

Herminio Mamani este cultivator de cacao și fost președinte al cooperativei El Ceibo, cea mai mare organizație de profil din Bolivia. El explică faptul că sistemul practicat de fermieri este esențial atât pentru calitatea producției, cât și pentru conservarea mediului: „Noi, producătorii de cacao, nu am ucide niciodată un animal aici. Parcelele de pământ nu pot fi niciodată monoculturi – toate culturile cresc împreună, în echilibru”.

La doar câteva zeci de kilometri distanță, realitatea este complet diferită. De-a lungul râului Kaka, utilaje grele și bărci de dragare lucrează continuu. Potrivit The Guardian, se schimbă cursurile de apă, chiar dacă asta va afecta zone naturale extrem de valoroase. În schimb, terenurile din Palos Blancos și Alto Beni au rămas protejate datorită legislației locale. Aici, încă din 2017, comunitățile au reacționat puternic când au apărut primele exploatări miniere pe râul Boopi. Au fost organizate proteste și, în final, minerii au plecat.

„Oamenii s-au strâns în protest masiv și au transmis un avertisment: «Plecați, sau vă dăm foc la utilaje!». Noi, în Alto Beni, trăim în armonie și pace. Tot ce cerem este ca lucrurile să rămână așa”, a povestit Nancy Chambi, fermieră și consilieră locală în Alto Beni.

Legea departamentală, dată în 2024

Sursa citată arată că mai multe cooperative de cacao, așa cum este El Ceibo, depind de certificări internaționale stricte. Poluarea cu mercur ar fi compromis accesul pe piețele externe. Cu alte cuvinte, nu și-ar mai fi putut vinde marfa.

După ani de presiune comunitară, interdicțiile au fost adoptate oficial în 2021. În 2024 s-a dat și o lege departamentală care a consolidat protecția acordată zonei.

Rezultatele nu au întârziat să apară. Anul trecut, cooperativa El Ceibo a exportat aproximativ 2.000 de tone de cacao, în principal către Europa și Statele Unite.

„Le-am arătat oamenilor că mineritul face mai mult rău decât bine. Oamenii au înțeles că aurul e trecător, dar agricultura și conservarea naturii sunt pentru totdeauna”, a povestit Ulises Ariñez, fost secretar de mediu al municipalității Palos Blancos.

Minele de aur distrug mediul

Prețul aurului a crescut spectaculos în ultimii ani, depășind 5.100 de dolari pe uncie. Astfel, de la o vreme, s-a extins mineritul, legal și ilegal, în întreaga Bolivie. Consecințele sunt vizibile: defrișări, poluare cu mercur, dispariția faunei și chiar relocarea unor comunități afectate de inundațiile produse.

Activistul de mediu Pablo Solón îndeamnă tot mai multe localități să adopte măsuri similare cu cele din Palos Blancos și Alto Beni. Este singura soluție reală de protejare a Amazonului, consideră el.

Totuși, în zone precum Guanay, unde industria reprezintă până la 80% din economie, autoritățile caută mai degrabă soluții de reglementare decât interdicții totale.

