The Guardian: Apropiații lui Orbán își scot averile din Ungaria

După 36 de ani de putere, Viktor Orbán s-a retras de la cârmele Ungariei. Pe 12 aprilie 2026, sondajele arătau că alegerile parlamentare din Ungaria erau câștigate de Peter Magyar. Înfrângerea din sondaje a declanșat, însă, în unele circumstanțe, o „goană frenetică”, așa cum arată presa internațională.

Surse au declarat pentru The Guardian că mai multe aeronave private, despre care se spune că ar fi fost încărcate cu „prada”, ar fi decolat spre Viena, după înfrângerea în sondaje a lui Viktor Orbán. „Între timp, personalități de rang înalt apropiate lui Orbán au analizat opțiunile de vize pentru SUA, sperând să găsească de lucru la instituții legate de MAGA”, mai spun sursele.

„De când a preluat puterea în 2010, un mic cerc de asociați aliniați cu liderul și partidul său Fidesz au acumulat averi uriașe, parțial datorită controlului lor extins asupra economiei țării și contractelor finanțate de UE pentru infrastructură publică”, mai transmis jurnaliștii de la The Guardian.

Țările în care sunt transferate averile

Jurnaliștii susțin că ar fi descoperit 3 membri din cercul restrâns care ar fi început, deja, să își transfere averile peste hotare. Datele indică faptul că averile strânse de-a lungul erei Orbán ar fi, acum, transferate în state din Orientul Mijlociu – Arabia Saudită, Oman și Emiratele Arabe Unite. Alții ar fi optat pentru Australia și Singapore.

La rândul lui, Peter Magyar a ținut să transmită un semnal de alarmă în privința aceasta. I-a acuzat pe cei care au conexiune cu partidul Fidesz că se grăbesc să își apere averea înainte de preluarea puterii de la începutul lui mai 2026. În acest sens, Peter Magyar „ordonase” ca „infractorii să fie reținuți” și să „nu le permită să fugă” în state unde extrădarea ar fi improbabilă.

„Oligarhii legați de Orbán transferă zeci de miliarde de forinți în Emiratele Arabe Unite, Statele Unite, Uruguay și alte țări îndepărtate”, a spus Peter Magyar.

Active transferate în Dubai

„Magyar a declarat că printre cei așteptați să părăsească țara se numără familia lui Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Orbán, a cărui traiectorie de la instalator de gaze la cel mai bogat om din Ungaria a fost alimentată parțial de contractele de achiziții publice. Compania lui Mészáros nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Cursa pentru transferul averii în străinătate a fost relatată pentru prima dată de jurnaliști independenți din Ungaria, inclusiv de publicația de investigații Vsquare. A afirmat că figuri cheie conectate cu Orbán își propun să își protejeze activele înainte ca guvernul maghiar să le poată îngheța, confisca sau naționaliza, și de site-ul de știri 444.hu, care în martie a susținut că figuri cheie transferau deja active în Dubai.

Eforturile lor ar putea fi zădărnicite de numeroșii birocrați și oficiali din domeniul aplicării legii care au cunoștințe parțiale despre tot ce s-a întâmplat în timpul mandatului lui Orbán. (…) De la alegeri, Magyar a declarat în repetate rânduri că guvernul său va acționa pentru a combate corupția și clientelismul care, în opinia sa, au caracterizat anii de putere ai Fidesz”, mai susțin jurnaliștii de la The Guardian.

Orbán a declarat că nu își va ocupa locul în Parlament

Péter Szijjártó respinge acuzațiile privind distrugerea documentelor confidențiale, numindu-le „absurde” și „scandaloase”. Ministerul susține că au fost eliminate doar copii pe hârtie redundante. Motivul?  Documentele ar fi fost deja stocate în format electronic. Rezultatul alegerilor ridică incertitudini privind viitorul lui Viktor Orbán, cunoscut pentru promovarea unui model „iliberal” în Ungaria, care a influențat atât administrația lui Donald Trump, cât și mișcări de extremă dreaptă la nivel global. Sâmbătă, Orbán a declarat pe rețelele de socializare că nu își va ocupa locul în Parlament. Însă, își propune să rămână liderul Fidesz pentru a conduce un proces de „reînnoire”.

Péter Magyar | Foto – Mediafax

Se pregătește să plece în SUA

Planurile lui Viktor Orbán de a călători în Statele Unite pentru câteva săptămâni, o vizită planificată înainte de alegeri, este posibil influențată și de faptul că fiica sa locuiește la New York. De asemenea, este menționat ginerele său, István Tiborcz, implicat într-o controversă legată de contracte publice investigate de OLAF, care a semnalat nereguli și conflicte de interese. Tiborcz a respins acuzațiile ca fiind motivate politic, iar ancheta autorităților maghiare nu a găsit încălcări ale legii. Mai multe persoane influente apropiate de Fidesz solicită vize de muncă pentru Statele Unite, dorind să își valorifice experiența în instituții asociate cu Partidul Republican.

Și-a construit conexiuni în SUA

„Conexiunea există deja”, a declarat sursa americană. Viktor Orbán și Fidesz au construit, prin ani de lobby, o rețea solidă de relații în cadrul mișcării MAGA. Aceste legături au devenit vizibile înainte de alegeri, când JD Vance a venit la Budapesta pentru a susține campania lui Orbán.

Jurnalistul Szabolcs Panyi susține, pe baza unor surse, că Statele Unite au fost considerate de mult timp un plan de rezervă pentru apropiații lui Viktor Orbán, în contextul suspiciunilor persistente privind relațiile acestuia și ale guvernului său cu Rusia.

„Atâta timp cât administrația Trump este la putere, chiar și Statele Unite ar putea deveni un refugiu sigur pentru eșaloanele de vârf ale regimului Orbán”, a spus Panyi.

Citește și

FLASH NEWS După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
13:29
După ce l-a făcut „paraplegic” pe Nicușor Dan, George Simion recidivează: „Are niște probleme”
REACȚIE Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
13:20
Gabriela Firea susține alianța PSD – AUR împotriva lui Bolojan: ”Moțiunea de cenzură este ieșirea din acest blocaj politic fără precedent”
FLASH NEWS Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
13:19
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
POLITICĂ Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
13:15
Florin Manole, fostul ministru PSD al Muncii, refuză să comenteze „alianța” cu AUR. „Orice alte declaraţii despre temele politice, în Parlament”
FLASH NEWS Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
13:07
Dan Motreanu: Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării
FLASH NEWS Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
12:51
Un deputat USR iese la atac după anunțul că PSD depune moțiune cu AUR: „Rușii își duc planul mai departe în România”
Mediafax
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Digi24
Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan
Cancan.ro
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri, o exportau”
Mediafax
Care este cea mai ieftină țară din lume pentru turiști
Click
Comoară regală scoasă la vânzare! „Supercomputerul” din secolul 17 valorează milioane și uimește lumea
Digi24
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Cancan.ro
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Sanda Nicola, fosta jurnalistă de la DIGI24 care a scăpat de cancer: „Am ales să rămân lucidă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Descopera.ro
Arta generată de AI ridică întrebări despre autor, creativitate și drepturi. Cine este, de fapt, creatorul unei opere?

