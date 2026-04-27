Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“

Bloomberg: „Fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier“
Sursă foto: Mediafax

Criza politică din România a intrat, din nou, în atenția jurnalișilor de la Bloomberg. După anunțul unei moțiuni comune de cenzură PSD-AUR, agenția americană de știri scrie că „fostul partid de guvernământ din România se alătură eforturilor extremei drepte de a-l demite pe premier.“

Mai exact, Bloomberg relatează că, „Partidul Social-Democrat din România își va uni forțele cu opoziția de extremă dreapta pentru a încerca să răstoarne guvernul minoritar al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat vicepreședintele acestuia.“

„Deputații celor două mari partide din Parlament au început să elaboreze o moțiune de cenzură împotriva premierului și ar putea să o depună încă de săptămâna viitoare“, a declarat Marian Neacșu luni, la o conferință de presă comună cu vicepreședintele Partidului AUR, Petrișor Peiu, la București, mai precizează sursa citată.

Porivit Bloomberg, această mișcare marchează o escaladare dramatică a tensiunilor dintre cei doi foști aliați, în urma destrămării coaliției lor, care a durat 10 luni. Social-democrații l-au criticat pe Bolojan pentru politica sa de austeritate și, săptămâna trecută, și-au retras miniștrii din guvern după ce prim-ministrul a refuzat să demisioneze.

Odată depusă, moțiunea are șanse mari de succes dacă va fi supusă la vot. AUR și social-democrații dețin împreună majoritatea locurilor din parlament. Se așteaptă ca liderii acestora să se pronunțe asupra planului mai târziu, luni.

