Singurul stat european în care oamenii cheltuiesc mai mult decât câștigă. Unde găsim o rată de economisire ridicată

Grecia este singurul stat european în care oamenii cheltuiesc mai mult decât câștigă. Nivelul economiilor realizate de gospodăriile din Europa diferă semnificativ de la o țară la alta.

Potrivit unei analize citate de Agenția de presă Rador din publicația bulgară Trud, principalele motive pentru care europenii aleg să pună bani deoparte sunt prudența financiară și pregătirea pentru pensionare. Datele unui sondaj recent arată că aproape două treimi dintre europeni economisesc pentru a avea o rezervă în situații neprevăzute, în timp ce jumătate dintre respondenți indică pensia drept principal motiv de economisire. Economiile nete ale gospodăriilor reprezintă partea din venit care rămâne după acoperirea cheltuielilor de consum.

Datele OCDE arată diferențe semnificative între statele europene în privința economiilor nete ale gospodăriilor. În 2024-2025, rata netă variază de la -9,3% în Grecia, singura țară cu valori negative, până la 14,7% în Suedia și Ungaria. Media Uniunii Europene este de 8,1%. În mai multe state vest-europene, inclusiv Republica Cehă, Franța, Germania și Olanda, ratele de economisire depășesc 10%. Spania și Irlanda se situează, de asemenea, peste media europeană.

Avem următoarele date:

  • Republica Cehă – 13,7%;
  • Franța – 12,8%;
  • Germania – 10,3%;
  • Olanda – 10,2%;
  • Spania – 9,2%;
  • Irlanda – 9%.

Datele arată că marile economii europene, precum Regatul Unit și Italia, înregistrează unele dintre cele mai reduse rate de economisire. Și anume, de 4,7% și, respectiv, 3,2%. În același timp, în Letonia, rata este practic zero, indicând că veniturile sunt cheltuite integral.

Sub media europeană se mai situează și Slovacia, Estonia, Portugalia și Lituania, în timp ce dintre statele nordice, Danemarca și Finlanda raportează, de asemenea, niveluri mai scăzute ale economisirii gospodăriilor.

Avem următoarele date:

  • Slovacia – 2%;
  • Estonia – 3%;
  • Portugalia – 3,4%;
  • Lituania – 3,8%;
  • Danemarca – 7,5% (sub media europeană);
  • Finlanda – 4,4% (sub media europeană).

Cazul Greciei: rata de economisire a fost pozitivă la începutul anilor 2000

Datele privind veniturile și consumul pot fi distorsionate de erori de raportare și de diferențe metodologice între țări, veniturile fiind uneori subraportate, iar cheltuielile greu de estimat în sondaje. Analizele arată că Grecia a înregistrat perioade în care consumul a depășit veniturile, mai ales în timpul crizei datoriilor și ulterior în pandemie, când economiile au devenit negative. Rata de economisire a fost, însă, în general pozitivă la începutul anilor 2000, înainte de a scădea accentuat după 2010, pe fondul crizei financiare, fără a reveni complet ulterior.

După ce s-a apropiat de echilibru în 2021, Grecia a revenit ulterior la valori negative, ajungând la -12,2% în 2022 și stabilizându-se, apoi, în jurul a -9%. În aceeași perioadă, media Uniunii Europene a rămas relativ stabilă, cu un vârf de 12,4% în 2020, pe fondul restricțiilor din pandemie.

Datele Eurostat arată că Grecia se număra în 2024 printre statele în care venitul disponibil pe cap de locuitor este semnificativ sub media UE, cu peste 20%. Experții subliniază că ratele de economisire nu sunt constante în timp, ci fluctuează în funcție de șocurile economice și de modul în care fiecare țară reacționează la crize.

