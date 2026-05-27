Prima pagină » Actualitate » Cu ce și când vor fi înlocuite bancomatele

Cu ce și când vor fi înlocuite bancomatele

Cu ce și când vor fi înlocuite bancomatele
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Fără îndoială, în era digitală, modul în care plătim s-a schimbat foarte mult. Și nu e vorba doar de faptul că plățile în numerar scad treptat, ci și de faptul că plata cu cardul de credit devine o opțiune tot mai învechită, din cauza creșterii numărului de plăți direct de pe dispozitive inteligente, cum ar fi smartphone-uri, ceasuri și chiar inele, scrie El Economista.

Acest lucru are, de fapt, un impact direct asupra utilizării bancomatelor, care, deși sunt încă importante, nu mai sunt folosite la fel de des ca înainte. Și pentru că utilizarea lor este în scădere, băncile se întreabă dacă merită să întrețină aceste aparate și caută noi soluții.

Un exexplu în acest sens este Franța, unde principalele instituții financiare ale țării – BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel și CIC – și-au unit forțele pentru a elimina treptat bancomatele și a introduce un sistem nou, modern, adaptat vremurilor.

Aceste bancomate mai versatile sunt cunoscute sub numele de Cash Services sau puncte de plată și reprezintă noua tendință în Franța. Ele își propun să reducă costurile de întreținere, iar băncile accelerează drastic implementarea lor.

„În cursul anului 2026, aproape 7.000 de puncte de servire a numerarului vor fi implementate, atât în ​​sucursalele, cât și în afara acestora, pentru a oferi clienților celor 4 mărci partenere o ofertă completă”, a anunțat recent BNP Paribas într-un comunicat de presă.

Cum funcționează

În practică, bancomatele cu serviciu de numerar vă permit nu doar să retrageți numerar, ci și să depuneți cecuri și numerar.

Când introduceți cardul, bancomatul vă va recunoaște banca și vă va oferi acces la interfața sa. Nu veți plăti comisioane suplimentare pentru retragerile în afara rețelei băncii.

Totodată, aproximativ 3.000 de bancomate vor fi eliminate în lunile următoare, majoritatea situate în zone urbane sau suburbane ale Franței.

Autorul recomandă:

Nu cere niciodată chitanță la bancomat după ce ai retras bani: iată motivul important

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
14:15
Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
EVENIMENT Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
14:05
Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
MEDIU Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
13:30
Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
STATISTICĂ Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
13:26
Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr?
INEDIT „Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
13:53
„Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
VIDEO Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
13:47
Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
FLASH NEWS Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
13:47
Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
ADMINISTRAȚIE Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
13:25
Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
FLASH NEWS Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
13:24
Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari
13:11
Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari

Cele mai noi

Trimite acest link pe