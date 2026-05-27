Cu ce și când vor fi înlocuite bancomatele

Fără îndoială, în era digitală, modul în care plătim s-a schimbat foarte mult. Și nu e vorba doar de faptul că plățile în numerar scad treptat, ci și de faptul că plata cu cardul de credit devine o opțiune tot mai învechită, din cauza creșterii numărului de plăți direct de pe dispozitive inteligente, cum ar fi smartphone-uri, ceasuri și chiar inele, scrie El Economista.

Acest lucru are, de fapt, un impact direct asupra utilizării bancomatelor, care, deși sunt încă importante, nu mai sunt folosite la fel de des ca înainte. Și pentru că utilizarea lor este în scădere, băncile se întreabă dacă merită să întrețină aceste aparate și caută noi soluții.

Un exexplu în acest sens este Franța, unde principalele instituții financiare ale țării – BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel și CIC – și-au unit forțele pentru a elimina treptat bancomatele și a introduce un sistem nou, modern, adaptat vremurilor.

Aceste bancomate mai versatile sunt cunoscute sub numele de Cash Services sau puncte de plată și reprezintă noua tendință în Franța. Ele își propun să reducă costurile de întreținere, iar băncile accelerează drastic implementarea lor.

„În cursul anului 2026, aproape 7.000 de puncte de servire a numerarului vor fi implementate, atât în ​​sucursalele, cât și în afara acestora, pentru a oferi clienților celor 4 mărci partenere o ofertă completă”, a anunțat recent BNP Paribas într-un comunicat de presă.

Cum funcționează

În practică, bancomatele cu serviciu de numerar vă permit nu doar să retrageți numerar, ci și să depuneți cecuri și numerar.

Când introduceți cardul, bancomatul vă va recunoaște banca și vă va oferi acces la interfața sa. Nu veți plăti comisioane suplimentare pentru retragerile în afara rețelei băncii.

Totodată, aproximativ 3.000 de bancomate vor fi eliminate în lunile următoare, majoritatea situate în zone urbane sau suburbane ale Franței.

