Alexandru Nazare, anchetat de DNA în dosarul vaccinurilor Covid-19. În ce calitate a fost convocat ministrul de Finanțe

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, fost deținător al aceluiași portofoliu în perioada pandemiei, este audiat miercuri, 27 mai, la Direcția Națională Anticorupție. Acesta are calitate de martor în dosarul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID, potrivit unor surse judiciare.

Dosarul în care ministrul a fost chemat să dea explicații în calitate de martor are legătură cu achizițiile de vaccinuri, precum și cu modul în care au fost asumate obligațiile contractuale de către statul român în perioada pandemiei.

Ministrul susține că nu a semnat memorandumul care a dus la conflictul juridic cu Pfizer

Comentând criza financiară generată de contractele pentru vaccinuri, ministrul a subliniat în luna aprilie că a încercat încă din 2021 să evite scenariul în care România se află acum. După cum se știe, țara noastră a pierdut procesul cu compania pharma Pfizer și este obligată să achite suma de 666 milioane de euro pentru nerespectarea contractului cu aceasta.

„Mă doare sufletul pentru că, dacă această situație nu putea fi anticipată era ceva. În 2021 am făcut tot ce mi-a stat în putință să o previn și n-am reușit. Nu am semnat acel Memorandum. Acel Momorandum care este în această speță nu este avizat de Ministerul Finanțelor. Speram să trag un semnal de alarmă și această decizie să nu fie luată. Dar ea a fost luată și, 5 ani mai târziu, are niște efecte grave pe care va trebui să găsim soluții”, a declarat ministrul Finanțelor.

O instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de euro, produse de compania farmaceutică Pfizer.

Premierul Cîțu a cerut revocarea lui Nazare

Originea dosarului are la bază actuale deciziile luate în anul 2021. Guvernarea de la acel moment a negociat și aprobat achiziția de vaccinuri în numele României. În iulie 2021, premierul Florin Cîțu i-a transmis președintelui Klaus Iohannis solicitarea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor.

Decizia a venit pe fondul tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare de la acel moment. Discuțiile politice au vizat inclusiv modul în care s-a negociat Memorandumul asociat achizițiilor. Conducerea liberală a respins ideea existenței unui acord formal în interiorul partidului pentru schimbarea ministrului Nazare.

