Ministrul Educației, surprins stând pe telefon în timp ce o elevă de clasa a V-a a izbucnit în lacrimi la o dezbatere despre sănătatea mintală

Ilinca, elevă în clasa a 5-a, a impresionat participanții la o dezbatere despre sănătatea mintală a tinerilor și elevilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Discursul ei nu l-a mișcat însă pe ministrul Educației, Mihai Dimian, care a stat pe telefon pe tot parcursul intervenției elevei, care a început să plângă la un moment dat, în timp ce vorbea, notează Edupedu.

Ulterior, moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și a invitat-o să ia loc la masa oficială.

Potrivit sursei citate, ministrul Educației nu a avut nicio intervenție în urma discursului și nu a oferit explicații sau reacții pe marginea celor relatate de elevă.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim”

În intervenția sa, Ilinca a criticat modul în care elevii sunt tratați și a vorbit despre presiunea constantă pe care o resimt.

“Aș vrea să încep spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse.”

Eleva a continuat spunând că mulți copii ajung să fie epuizați emoțional și lipsiți de sprijin inclusiv în familie.

“Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici cu alții… Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie.

Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce”, a spus Ilinca.

„Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate”

Ilinca a dat și un exemplu concret despre volumul mare de teme și lecturi pe care îl primesc elevii.

“Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”.