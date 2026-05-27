Prima pagină » Actualitate » Ministrul Educației, surprins stând pe telefon în timp ce o elevă de clasa a V-a a izbucnit în lacrimi la o dezbatere despre sănătatea mintală

Ministrul Educației, surprins stând pe telefon în timp ce o elevă de clasa a V-a a izbucnit în lacrimi la o dezbatere despre sănătatea mintală

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ilinca, elevă în clasa a 5-a, a impresionat participanții la o dezbatere despre sănătatea mintală a tinerilor și elevilor, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. Discursul ei nu l-a mișcat însă pe ministrul Educației, Mihai Dimian, care a stat pe telefon pe tot parcursul intervenției elevei, care a început să plângă la un moment dat, în timp ce vorbea, notează Edupedu.

Mihai Dimian a stat pe telefon în timp ce eleva de clasa a V-a avea un discurs emoționant

Ulterior, moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului că eleva a avut „un discurs foarte puternic” și a invitat-o să ia loc la masa oficială.

Potrivit sursei citate, ministrul Educației nu a avut nicio intervenție în urma discursului și nu a oferit explicații sau reacții pe marginea celor relatate de elevă.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim”

În intervenția sa, Ilinca a criticat modul în care elevii sunt tratați și a vorbit despre presiunea constantă pe care o resimt.

“Aș vrea să încep spre a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect sau ne spuneți că trebuie să facem mișcare, dar nu ne acordați cadre unde putem să facem asta. Ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp, noi nu știm, de fapt, efectul lor. De ce să-mi spui mie că inteligența artificială nu este bună dacă tu nu-mi explici de ce și de ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? E foarte simplu: pentru că colegii îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea 10 milioane de teste, în condițiile în care mai au 10 milioane de teste în spate, necorectate și neaduse.”

Eleva a continuat spunând că mulți copii ajung să fie epuizați emoțional și lipsiți de sprijin inclusiv în familie.

“Eu sunt judecată excesiv și consider că nu este în regulă. Și dacă învățăm să ne implicăm un pic și să fim mai empatici cu alții… Dar tot acasă ajungem și părinții ne zic că n-am făcut ceva bine, pun presiune pe noi, ne spun că trebuie să ajungem ceva și tot ei nu știu să ne explice, nu știu să ne ajute când avem nevoie.

Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce”, a spus Ilinca.

„Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate”

Ilinca a dat și un exemplu concret despre volumul mare de teme și lecturi pe care îl primesc elevii.

“Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit din care n-am înțeles niciuna. Temele sunt din ce în ce mai multe și eu n-am crezut că o să fie așa. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merită această atenție și că sunt zero”.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
14:15
Panicǎ printre călători la metroul din Piața Unirii. Pasagerii au coborât din tren după ce tunelul s-a umplut de fum
POLITICĂ Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
14:10
Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis merge în Moldova la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut
EVENIMENT Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
14:05
Lia Olguța Vasilescu: „Tot orașul e un festival! Peste 500 de evenimente cu artiști din toată lumea”
FLASH NEWS Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
13:55
Ilie Bolojan anunță că l-a mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor
MEDIU Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
13:30
Premiera bifată de Salvamont România. S-a întâmplat după 146 de zile
STATISTICĂ Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
13:26
Serviciile de înfrumusețare au scăzut cu 18% în primele 3 luni din 2026. Ce arată datele INS
Mediafax
Româncele nu se mai îngrijesc? Criza economică a golit saloanele de înfrumusețare
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Jordan Chiles în costum de baie. Rivala Anei Bărbosu profită de timpul liber
Adevarul
Artificiul din noua lege a salarizării: coeficienții scad, dar lefurile cresc. Președintele și miniștrii primesc mii de lei în plus
Mediafax
Oana Gheorghiu acuză „fabrica de copy-paste” din companiile de stat: „Un singur plan copiat de patru ori”
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul schimbării complete a clasei politice
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
Ce țări sunt în Eurasia? Mulți oameni greșesc!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu memoria atunci când mâncăm prea mult zahăr?
INEDIT „Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
13:53
„Danemarca”, pagina de socializare care face glume în maniera „Ambasadei Suediei”, se ia la trântă cu Trump: „Vom stăpâni lumea până în noiembrie”
VIDEO Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
13:47
Statele Unite au lansat un atac asupra unei nave cu narcoteroriști în estul Pacificului. Imaginile au fost publicate de armata americană
FLASH NEWS Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
13:47
Ce răspuns a dat Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă Nicușor Dan are o soluție pentru ieșirea din criza politică
ADMINISTRAȚIE Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
13:25
Ciucu acuză Ministerul Culturii că nu-l ajută să curețe clădirile istorice de graffiti. „Dacă dai cu o cârpă pe fațadă, riști dosar penal”
FLASH NEWS Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
13:24
Bolojan nu exclude o nouă nominalizare a sa ca premier: „PSD, după ce a dărâmat guvernul, a dispărut prin boscheți de trei săptămâni”
FLASH NEWS Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari
13:11
Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari

Cele mai noi

Trimite acest link pe