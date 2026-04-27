În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților există numeroase situații în care documentele existente nu sunt complete sau nu reflectă în totalitate situația actuală a imobilelor. Aceste cazuri pot apărea din diverse motive, precum lipsa unor acte, succesiuni nedezbătute, modificări intervenite în timp asupra proprietății sau neactualizarea evidențelor existente.

Procesul de înregistrare sitematică a proprietăților este conceput astfel încât și aceste imobile să poată fi înregistrate, pentru a asigura o evidență cât mai corectă și completă.

În prima etapă, specialiștii care realizează lucrările de înregistrare sistematică analizează documentele existente, precum titluri de proprietate, contracte de vânzare-cumpărare sau alte acte relevante. Aceste informații sunt corelate și completate cu datele existente în evidențele administrației locale, cum ar fi registrele agricole sau alte documente administrative.

Un rol esențial îl au și măsurătorile și verificările realizate în teren. Prin măsurătorile cadastrale sunt stabilite amplasamentul, suprafața și limitele imobilelor, iar aceste date sunt corelate cu informațiile din documente. În acest mod, este posibilă identificarea și clarificarea eventualelor diferențe dintre situația din acte și cea din teren.

Pe baza tuturor acestor informații, sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului, care includ datele disponibile despre proprietate și titularii drepturilor. Astfel, imobilul este inclus în evidențele cadastrale, urmând ca eventualele aspecte juridice să poată fi completate sau actualizate ulterior, conform prevederilor legale.

Un moment important în acest proces îl reprezintă etapa de consultare publică, în care documentele tehnice sunt afișate timp de 60 de zile. Proprietarii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor și să semnaleze eventuale neconcordanțe prin depunerea cererilor de rectificare, contribuind astfel la corectitudinea datelor finale.

Prin aceste lucrări, inclusiv proprietățile pentru care documentele sunt incomplete sunt integrate într-o evidență unitară, care reflectă situația existentă și poate fi actualizată în timp. Această abordare contribuie la clarificarea situației proprietăților și la crearea unei baze de date complete și funcționale.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).