Vlad Gheorghe, consilierul lui Bolojan: „PSD își primește plata pentru voturile date lui George Simion la prezidențiale”

Vlad Gheorghe, consilierul lui Ilie Bolojan, a notat pe Facebook un mesaj prin care spune că „PSD își primește plata pentru voturile date lui George Simion la prezidențiale”. El mai susține că, acum, „unirea” dintre liderul AUR și liderul PSD este înfăptuită de Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan a susținut, într-o postare pe Facebook, că, acum, Partidul Social Democrat „își primește plata pentru voturile date lui George Simion”.

„PSD își primește plata pentru voturile date lui Simion.

George Simion e mână în mână cu PSD la moțiunea de cenzură, ca să facă loc unui guvern PSD. Cum pesediștii au recunoscut voturile date lui Simion, așa recunoaște acum AUR că le întoarce serviciul și le dă voturile pentru guvernare.

PSD își primește plata pentru voturile date lui George Simion la prezidențiale. Ce au recunoscut atunci pe jumătate se vede acum pe față.

Unirea se face azi între Sorin Grindeanu și George Simion, dar prin interpușii lor: Marian Neacșu și Petrișor Peiu.

Șefilor le e rușine să se afișeze împreună – au o relație evidentă, dar vor să o țină în afara reflectoarelor.

Deși acum câteva luni Simion venea cu poze ale pasagerelor Nordis în Parlament, acum zboară la braț cu pesediștii.

Măcar au ieșit din dulap, deși încă nu își asumă pasiunea pe care o au unul pentru altul.

Și sigur știu despre celălalt cât poartă la cutia de pantofi”, a notat Vlad Gheorghe pe Facebook.

