NASA vrea să construiască baze permanente pe Lună. Cum arată planul ambițios al americanilor

După ce misiunea Artemis II, lansată la începutul lunii aprilie, a adus informații despre Lună, NASA a publicat planuri detaliate privind modul în care intenționează să stabilească o bază lunară în următorii 7 ani.

Proiectul ambițios va costa aproximativ 30 de miliarde de dolari, iar Jared Isaacman, administratorul NASA, numit de Trump, este optimist în privința acestui proiect. „Este timpul să începem din nou să credem”, le-a spus acesta partenerilor la o ședință de informare în care a prezentat planurile. Planul este împărțit în trei etape, cu finalizare până în 2026 (Faza 1), 2029 (Faza 2) și 2033 (Faza 3).

„De data aceasta, scopul nu sunt steaguri și urme de pași, de data aceasta scopul este să rămânem. Am depășit de mult timpul pentru cuvinte și PowerPoint.”

Potrivit planului, prima fază a proiectului este deja în desfășurare, iar mai multe nave spațiale comerciale au început să livreze marfă și echipamente științifice către polul sud al Lunii, în pregătirea astronauților care vor ateriza acolo în anul 2028.

În următorii doi ani, sondele și roverele vor cartografia terenul, vor căuta gheață care ar putea fi folosită ca sursă de apă, vor monitoriza nivelurile de radiații, vor fora suprafața, vor căuta resurse utile și vor testa comunicațiile cu Terra. Pentru a asigura comunicații constante, se va lansa primul satelit de comunicații lunare, numit Lunar Pathfinder, care va fi lansat anul viitor pentru a oferi astronauților posibilitatea de a comunica constant cu Pământul.

În 2027, alte nouă sonde de aselenizare sunt programate să transporte pe Lună echipamente precum încălzitoare, generatoare de energie nucleară, sisteme de comunicații și rovere, inclusiv roverul Viper al NASA, care va căuta gheață lunară.

Companiile SpaceX a lui Elon Musk și Blue Origin a lui Jeff Bezos concurează în prezent pentru a fi alese pentru prima misiune, dar ambele au suferit întârzieri. Săptămâna aceasta, racheta New Glenn a companiei Blue Origin, care va lansa modulul de aselenizare în spațiu, nu a reușit să plaseze un satelit pe orbita corectă, în timp ce Starship a companiei SpaceX a suferit multiple defecțiuni, punând ambele sisteme sub semnul întrebării.

Dacă unul sau ambele module de aselenizare se dovedesc fiabile, misiunile Artemis IV și V vor aduce astronauți la suprafață în 2028, în timp ce alte 10 zboruri cargo vor transporta echipamente, inclusiv drone de cartografiere, vehicule robotizate și buggy-uri lunare, cunoscute sub numele de „vehicule de teren lunar”.

Construcția bazei lunare va începe în anul 2029, cu vehicule de teren lunar și rovere excavatoare trimise pentru a pregăti suprafața pentru modulele de locuit. Până în anul 2030, NASA intenționează, de asemenea, să aibă un camion spațial uriaș care poate servi și ca unitate mobilă de locuit pentru astronauți. Acesta este construit de Toyota și agenția spațială japoneză JAXA.

Locul în care va fi construită baza lunară este la Polul Sud deoarece are acces la apă, sub formă de gheață, însă condițiile de acolo sunt foarte diferite de locurile de aselenizare ale misiunii Apollo. Aici, soarele rămâne jos la orizont și proiectează umbre care obstrucționează panourile solare, ducând la perioade de frig și întuneric extrem.

NASA vrea ca astronauții să trăiască permanent pe suprafața Lunii până în 2033, când vor fi instalate primele module de locuit, în cadrul fazei a treia a planului. Mai multe module de locuit sunt deja în producție, inclusiv Multi-Purpose Habit (MPH) al Agenției Spațiale Italiene, care este descris ca „parțial rover, parțial adăpost lunar”.

Până la sfârșitul fazei finale, NASA intenționează să extragă praf lunar și să îl folosească pentru a imprima 3D materiale de construcție și echipamente. De asemenea, se așteaptă ca extracția mineralelor, gazelor și metalelor rare, precum și extracția apei și a oxigenului să fie implementate până la mijlocul anilor 2030, astfel încât acestea să nu mai fie nevoie să fie aduse de pe Pământ.

