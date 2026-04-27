Furtună de zăpadă la Moscova în aprilie, la 2 săptămâni de la Paștele ortodox. Un meteorolog spune că nu s-a mai întâmplat „așa ceva” de 150 de ani

Cu toate că au trecut mai bine de două săptămâni de la Paștele ortodox, temperaturile reci continuă să se facă resimțită în Europa. 

Mai sunt trei zile până la 1 Mai, dar la Moscova pare să fie o atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă. În clipuri se poate vedea cum zăpada s-a așternut ca un covor peste pajiștile verzi și flori.

Moscoviții s-au trezit la final de aprilie cu un strat de zăpadă de 21 de centimetri pe străzi. Mulți navetiști n-au mai putut ajunge la destinație din cauza șoselelor blocate. A fost declarată alertă ridicată de Cod Portocaliu de zăpadă.

Potrivit Moscow Times, 50 de sate din jurul Moscovei au rămas fără curent electric din cauza zăpezii acumulate în copaci.

Unele aeroporturi au amânat zborurile din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Doi oameni au fost uciși în urma unui accident rutier din cauza vremii. Rezidenții au fost atenționați să nu iasă din casele lor.

Meteorolog: Niciodată n-a nins atât de mult pe 27 aprilie”

Yevgeni Tișkovets, șeful meteorolog de la centrul meteo Phobos, a declarat pe Telegram:

„Niciodată în istoria observațiilor meteorologice n-a fost atât de multă zăpadă pe 27 aprilie”.

El a adăugat că ninsoarea din ultimele 24 de ore a bătut recordul din anul 1880.

Care ar fi cauza fenomenului rar?

Meteorologii din Europa spun că fenomenul a fost cauzat de un așa numit „bloc Omega” care s-a format deasupra   Atlanticului de Nord.

Astfel, o masă mare de aer rece a pătruns adânc în Europa de Est, cauzând ninsori masive în Rusia și temperaturi mai scăzute ca de obicei în Europa, la finalul lunii aprilie.

În ianuarie, Rusia a fost devastată e cea mai grea iarnă din ultimii 200 de ani. Regiunea Kamchatka a fost cea mai grav lovită de nămeți, paralizând orașul în totalitate.

Sursa Video: Volcaholic, X

