Dominic Fritz, șeful USR, spune că PSD și AUR depun moțiunea de cenzură fără știrea lui Nicușor Dan

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, într-o intervenție la Digi24, că președintele Nicușor Dan nu știa cel mai probabil despre faptul că PSD și AUR vor să depună o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

Întrebat dacă îl consideră pe Nicușor Dan PSD-ist, Dominic Fritz a subliniat că nu crede acest lucru. Liderul USR a spus că social-democrații și-ar fi dorit ca președintele să-i ceară demisia premierului Ilie Bolojan. În opinia acetuia, Nicușor Dan este conștient de faptul că această criză politică ar putea escalada și vede pericolul pierderii banilor din PNRR.

„Sigur nu este PSD-ist. Și-ar fi dorit PSD ca președintele, de exemplu, să-i ceară demisia premierului. Nu am auzit asta. Eu cred că președintele știe că lucrurile pot escalada, vede foarte bine pericolul pierderii acestor programe și simte că este nevoie de un spațiu unde indiferent ce se întâmplă se pot discuta lucrurile.”, a spus Dominic Fritz

De asemenea, Dominic Fritz crede că Nicușor Dan nu știa de faptul că PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului. Președintele USR a mai declarat că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR are șanse foarte bune să treacă. Fritz a subliniat clar că USR nu va susține niciun guvern negociat ulterior cu PSD.

„Dacă mă întrebați pe mine, eu nu cred că știa, dar trebuie să-l întrebați pe el.”, a mai spus liderul USR.

PSD și AUR depun împreună moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan

Numărul 2 în AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. PSD și AUR au împreună doar 219 de semnături, deci trebuie să mai găsească 14 de la SOS, POT sau de la parlamentari neafiliați.

Moțiunea de cenzură ar urma să fie dezbătută în Parlament la începutul lunii mai, a anunțat Petrișor Peiu.

„Facem un demers comun de redactare a unei moțiuni de cenzură pentru a fi depusă, dezbătută în Parlament, la începutul lunii mai.

RECOMANDAREA AUTORULUI: