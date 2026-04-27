Ambasadorul Rusiei la Bucureşti Vladimir Lipaev a respins afirmațiile ministrului român de Externe, Oana Țoiu, privind drona cu încărcătură explozivă căzută la Galați. Într-o declarație pentru agenția TASS, Lipaev a susținut că, în cadrul convocării la Ministerul Afacerilor Externe, „a respins categoric insinuările nefondate” și susține că „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă”.

Vladimir Lipaev a fost convocat sâmbătă la MAE, după ce o dronă a căzut la Galaţi, pe casa unui român. Incidentul a impus evcuarea a sute de persoane. Drona cu explozibil a fost detonată într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş.

Șefa diplomației române Oana Ţoiu a declarat, după convocarea ambasadorului rus, că „este pentru prima dată când nici dumnealui nu a putut nega cu totul faptul că drona care a intrat în spaţiul aerian al României este a lor”.

Răspunzând la întrebarea corespondentului TASS, Vladimir Lipaev a declarat că, în cadrul întrevederii de la MAE României, „a respins categoric insinuările nefondate care denaturează imaginea incidentului și alimentează în societatea românească o psihoză antirusească”.

„În primul rând, nu a fost stabilită în mod cert apartenența dronei prăbușite, care ar fi putut fi, de altfel, ucraineană. Nu este clar în ce mod aceasta a ajuns pe teritoriul României: fie a fost doborâtă de mijloacele de apărare antiaeriană, fie a fost deviată prin mijloace de război electronic, fie a fost doborâtă de avioane ale forțelor aeriene, fie a căzut de la sine, aceste întrebări rămân fără răspuns”, a declarat Lipaev.

Potrivit ambasadorului Rusiei, „ridică semne de întrebare graba cu care a fost distrusă drona presupus a fi rusă, ceea ce face imposibilă identificarea acesteia, întrucât este foarte probabil să fie vorba despre o provocare ucraineană. În acest context, provoacă nedumerire declarația Ministrului Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, acordată postului Antena 3, potrivit căreia Ambasadorul ar fi fost de acord că drona ar fi putut fi rusă”.

Lipaev acuză că România furnizează Ucrainei tehnica militară

„Totodată, România, participând activ la organizarea livrărilor către regimul de la Kiev de armament, muniții și echipamente, este, de facto, parte la conflict și trebuie să fie conștientă de posibilele consecințe ale acțiunilor sale”, a subliniat oficialul rus,

În acelaşi timp, „Rusia nu a vizat niciodată obiective din România cu mijloacele sale de lovire, iar prin urmare orice pretenţii la adresa sa în acest context sunt inacceptabile, nejustificate şi lipsite de temei”, a mai spus ambasadorul rus la Bucureşti.

Dronă prăbușită la Galați

Reamintim că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, radarele românești au detectat drone care zburau în apropierea spațiului aerian național, în zona județului Tulcea. Autoritățile au emis un avertisment RO-Alert.

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populației din localitățile Grindu și Isaccea, din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

Sursa Foto: Ambasada Rusiei în România / Mediafax

