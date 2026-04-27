Ucigașul cu drujba din București care și-a decapitat angajata însărcinată a fost condamnat la închisoare pe viață

Paul Bușe, în vârsta de 73 de ani, bucureșteanul care în 2023 și-a ucis angajata cu o cruzime greu de imaginat a fost condamnat luni la închisoare pe viață de către Tribunalul București.

„Condamnă pe inculpatul BUȘE PAUL la pedeapsa detențiunii pe viață, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat (cu premeditare, asupra unei femei gravide și prin cruzimi)”, se arată în decizia Tribunalului București.

Decizia Tribunalului nu este definitivă, iar criminalul are drept de apel.

Tânără însărcinată, ucisă în chinuri groaznice

La data de 7 decembrie 2023, Paul Bușe, în vârstă de 72 de ani, s-a certat cu vânzătoarea la magazin. Erau numai ei doi, iar bătrânul a devenit extrem de furios. Decis s-o omoare într-un mod oribil, care să-i satisfacă pofta de răzbunare, Bușe a luat o drujbă pe care o ținea în depozit.

Individul a pornit drujba și a rănit victima, însă unealta pentru tăiat lemne s-a blocat. Scos din minți, bătrânul a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat victima de mai multe ori. După ce s-a asigurat că Ioana Beatrice este moartă, s-a dus la Poliție și s-a predat.

Dincolo de cruzimea de care a dat dovadă când a comis crima, Bușe a șocat și prin faptul că a mărturisit că nu regretă crima pe care a comis-o.