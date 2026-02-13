Prima pagină » Social » De ce nu vine apa caldă imediat la robinet. Problemele pe care le poate avea centrala termică

De ce nu vine apa caldă imediat la robinet. Problemele pe care le poate avea centrala termică

13 feb. 2026, 13:10, Social
Multe persoane se confruntă cu probleme atunci când apa caldă nu curge instant la robinet. Problema poate fi de la centrala termică sau la anumite compartimente precum senzorii ori fluxostatul. Aceste defecțiuni apar foarte des în sezonul rece, iar unele dintre ele sunt destul de serioase.

De ce nu vine apa caldă imediat la robinet

Apa caldă este indispensabilă pentru orice locuință, în special dacă este dotată cu centrală proprie. Lipsa acesteia produce disconfort impediat, mai ales în sezonul rece, când utilizarea acesteia este constantă. În cele mai multe cazuri, fluctuațiile de apă caldă cu cea rece sau dispariția completă a apei calde pot, indica mai multe probleme pe care centrala termică le poate avea, relatează BZI.

Una dintre cele mai întâlnite probleme este presiunea scăzută în instalație. Centrala funcționează corect numai dacă presiunea apei este în general, între 1,5 și 2 bari. Dacă valoare scade sub pragul acesta, sistemul poate să oprească automat producerea apei cald pentru a preveni eventualele avarii. Scăderea presiunii poate fi cauzată de pierderi de apă în instalație sau de aer acumulat în sistem.

Depunerile de calcar în schimbătorul de căldură reprezintă o altă problemă des întâlnită. În timp, calcarul se depune se suprafața componentelor interne și reduce eficiența transferului de căldură. În acest fel, apa nu se mai încălzește corespunzător sau temperatura variază brusc. Dacă problema nu este rezolvată la timp, centrala poate să consume mai mult gaz și poate să sufere deteriorări suplimentare.

Senzorii de temperatură, cunoscuți și ca NTC, au rolul de a măsura temperatura apei și de a transmite informații către placa electrică. Dacă aceștia sunt defecți, centrala poate încălzi apa prea mult, insuficient sau poate porni cu întârziere.

