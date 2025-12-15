Jucării și bunătăți pentru 300 de copii internați la spitalele Grigore Alexandrescu și Dr. Victor Gomoiu, din partea lui Moș Crăciun

Pentru al treilea an consecutiv, Moș Crăciun pentru copiii internați în spitalele „Dr. Victor Gomoiu” și „Grigore Alexandrescu” din București le-a adus zilele trecute 300 de cadouri unice, personalizate pe genuri și grupe de vârstă, conținând peste 1,500 de jucării și gadget-uri, plus peste 3,000 de produse alimentare atent selecționate, adaptate vârstei.

Acțiunea caritabilă a fost derulată de echipa AKTOR România, în spiritul Crăciunului și al dorinței de a le dărui bucurie celor mici internați în spitale exact atunci când urmează să vină Moș Crăciun, astfel că surpriza Moșului a fost întâmpinată cu mare bucurie de cei mici.

„Ne bucurăm că am reușit să asigurăm continuitatea aceste activități caritabile menite să sublinieze implicarea companiei de infrastructură în comunitate. Copiii s-au bucurat nespus, în parte și datorită deschiderii conducerii spitalelor de a ne permite să le aducem celor mici un moment de bucurie, mai ales în aceste momente dinaintea sărbătorilor de iarnă. La dorim celor mici o însănătoșire grabnică și părinților lor multă bucurie alături de copiii lor și un 2026 fericit”, a spus Antonis Kyriakos, Director General al AKTOR România.

„Unul din obiectivele pe termen lung ale grupului de companii AKTOR este să investim în generația următoare. Acțiunea de astăzi se încadrează în această strategie, care a inclus, în România, donații de cărți pentru biblioteci școlare din comunități defavorizate. Bucuria celor mici la vederea cadourilor de Crăciun ne-a impresionat foarte mult”, a adăugat George Tsaprounis, Chief Communications Officer, AKTOR Group of Companies.

Donația din partea companiei a respectat indicațiile medicilor cu privire la alimentele permise în acest context. Fiecare cadou de la Moș Crăciun a fost unic, cu jucării sau jocuri selectate în funcție de vârstele copiilor. Voluntarii de la AKTOR au reușit astfel să aducă un zâmbet celor mici și în 2025.

***

Despre AKTOR Group of Companies

Grupul de companii AKTOR este un jucător de top pe piața din Europa de Sud-Est, valorificând 70 de ani de experiență pentru a implementa proiecte tehnice la scară largă și pentru a investi strategic în sectoare precum energia verde, imobiliare, proiecte de concesiune, parteneriate public-private (PPP), și managementul integrat al instalațiilor. Grupul AKTOR va direcționa 2 miliarde EUR în achiziții și investiții pentru a realiza o cifră de afaceri de 1,4 miliarde EUR și un EBITDA de 184 milioane EUR până în 2025 printr-un portofoliu diversificat de activități. În 2025, forța de muncă a Grupului este de așteptat să depășească 8.800 de angajați în Grecia și în străinătate. Misiunea Grupului AKTOR este de a deveni o forță motrice pentru progres în domeniile sale de operare, creând valoare pentru acționarii săi și societate, contribuind la progres și prosperitate și îmbunătățind viața oamenilor către un viitor durabil.

AKTOR România este cea mai mare subsidiară de construcții a grupului și este prezentă în țară de peste 20 de ani. Compania a finalizat șapte proiecte majore și are încă șase în derulare. Dintre acestea, reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria (tronsonul Coșlariu – Sighișoara – sub-tronsoanele: 1. Brașov-Apața și 3. Cața-Sighișoara și sub-tronsonul 2. Apața – Cața) implică modernizarea unei părți vitale a Coridorul IV paneuropean pentru călătorii cu trenul de mare viteză.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” este cel mai vechi spital de copii din România, deschis în 1886. În cadrul spitalului funcționează zece secții clinice și numeroase compartimente medicale, 19 secții complementare și 17 ambulatorii de specialitate. „Grigore Alexandrescu” face parte din Complexul Spitalelor de Urgență București (șase în total, două pentru copii) și asigură asistență medicală de urgență pentru peste 1.200.000 de copii la nivel național.

Spitalul asigură educație academică și cercetare în domeniul medical și este afiliat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București. În 2005, Clinica de Chirurgie Plastică – Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri a fost deschisă într-o clădire nouă și modernă. Este singura unitate din țară cu acest profil și, datorită rezultatelor sale clinice, de cercetare și educaționale în domeniu, a fost acreditată ca centru european EBOPRAS în 2008. Aici funcționează și Banca de Piele, acreditată de Asociația Națională de Transplant (ANT).

Serviciile medicale sunt furnizate de o echipă de peste 1000 de angajați, dintre care peste 130 sunt medici specializați în toate ramurile medicale de bază: pediatrie, chirurgie generală, chirurgie plastică, ortopedie, medicină de urgență, anestezie și terapie intensivă, epidemiologie, servicii paraclinice etc.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” face parte din categoria spitalelor clinice mono-specialitate, fiind clasificat ca spital clinic cu secții universitare. Este unul dintre cele mai vechi spitale de copii din România, iar astăzi este unul dintre cele mai importante spitale de copii din București. Începând cu anul 2010, spitalul a fost supus unui amplu proces de modernizare. O nouă clădire a fost construită și deschisă oficial în 2018, oferind facilități de ultimă generație și servicii medicale excepționale. Cu peste 200 de departamente și secții specializate în diverse specialități pediatrice, inclusiv cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, neurologie pediatrică, otorinolaringologie pediatrică, chirurgie pediatrică, ortopedie pediatrică, ortopedie pediatrică și terapie intensivă, spitalul este în prezent unul dintre cele mai avansate spitale pediatrice din România. De asemenea, spitalul asigură activități de educație academică și cercetare în domeniul medical, fiind afiliat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Material susținut de Aktor