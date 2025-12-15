Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă luni live din studioul Gândul, jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a analizat scandalul momentului, războiul din justiție. În viziunea cunoscutului publicist, protestele care vizează, în realitate, destabilizarea nucleului antiprogresist sunt girate de la cel mai înalt nivel.

Într-un dialog incitant alături de jurnalistul Gândul, Ion Cristoiu a observat că puterea se folosește de instrumentele de propagandă pentru a vinde iluzia că e susținută la nivel popular.

Cum sunt folosiți protestatarii în folosul puterii

Însă, așa cum admite chiar șeful statului, protestatarii sunt folosiți pentru a legitima forțele de la conducere. Gazda emisiunii a confirmat că este vorba de o grupare a puterii care încearcă să acapareze toată puterea.

Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, președintele României, într-o criză de sinceritate pe care le are el succesive, a spus în felul următor: că mulți români consideră că anularea alegerilor a avut loc pentru ca o clică – citat din el – să păstreze puterea. Ceea ce așa și e. Având în vedere că țara asta era în pericol să cadă pe mâna izolaționiștilor, extremiștilor, fasciștilor, putiniștilor, a avut loc anularea alegerilor, scoaterea la masa verde a unui candidat, comedia numită Al doilea tur. Și formarea unei coaliții hăis-cea în care PSD stă alături de PNL. S-a format, după victoria lui Nicușor, o putere pro-europeană, pro-Zelenski, care domină Parlamentul. Nu există opoziție ca lumea. Și deodată, împotriva actualei puteri au loc demonstrații Ionuț Cristache: E prima dată după Revoluție când puterea iese în stradă. O grupare vrea să preia toată puterea.

