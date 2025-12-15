Prima pagină » Actualitate » Economie la curent. Ce dispozitive să nu lași niciodată în priză, atunci când pleci de acasă

Economie la curent. Ce dispozitive să nu lași niciodată în priză, atunci când pleci de acasă

15 dec. 2025, 15:19, Actualitate
Specialiștii susțin că există câteva aparate electrocasnice sau electronice care nu ar trebui lăsate în priză atunci când pleci de acasă. În primul rând, pot face un consum „în gol”, ceea ce ar putea să crească factura la curent. Pe de altă parte, ar putea să aibă loc o suprasolicitare a sistemului electric, ceea ce ar putea să conveargă către un posibil scurtcircuit și, în cele din urmă, un incendiu.

Specialiștii susțin că este esențial ca anumite dispozitive să nu fie lăsate în priză, atunci când pleci de acasă, pentru a nu consuma curent și, de altfel, pentru a sta cât mai departe de un eventual pericol. Deși unele aparate sunt conectate la prize sau prelungitoare, fără să fie deschise, acestea pot consuma, în continuare, electricitate.

Aparatele pe care să nu le lași conectate la priză

Deși stau în „standby”, astfel de dispozitive pot consuma curent fără să îți dai seama. De pildă, există electronice care consumă chiar și 20 kWh pe an, fără să fie pornite, ci doar conectate la priză. Acest aspect ar însemna ca, anual, să se plătească cu 50 de euro mai mult la factură.

Anumite dispozitive nu ar trebui lăsate conectate la priză, susțin specialiștii / foto: Shutterstock

Printre aparatele care consumă în „standby” se află televizoarele, precum și sistemele stereo sau consolele de jocuri. De asemenea, curent este consumat și de receptoarele aflate „offline”. Totodată, încărcătoarele de telefon sau chiar de laptop pot consuma curent fără să fie folosite. De aceea, specialiștii recomandă să fie deconectate de la prize, în momentul în care pleci de acasă.

Cele mai noi