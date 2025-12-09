Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024

București, 4 decembrie 2025 – Impactul economic generat de Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), administrat de RetuRO, arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând, în termeni absoluți, prin contribuții directe, indirecte și induse, aproximativ 1,49 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de Academia de Studii Economice (ASE).

Valoarea totală substanțială a impactului economic evidențiază rolul RetuRO de catalizator în economia circulară din România, prin sistemul care nu doar că gestionează fluxul de ambalaje returnabile, ci generează și efecte economice pozitive ample, extinse pe lanțul valoric – producători, comercianți cu amănuntul, reciclatori, autorități locale – și resimțite în întreaga economie.

Investițiile RetuRO au un important efect multiplicator economic în sectoare conexe, precum logistica, infrastructura, reciclarea, tehnologia. Studiul a demonstrat că economia circulară este și ar trebui să fie încadrată ca o oportunitate de investiție, nu doar ca o obligație de mediu, iar sistemele durabile pot crea valoare, locuri de muncă și reziliență a lanțului de aprovizionare.

„Studiul impactului socio-economic generat de Sistemul de Garanție-Returnare oferă o imagine clară și documentată a modului în care sistemul remodelează economia, comunitățile locale și comportamentele. În calitate de administrator al celei mai mari inițiative de economie circulară din România, am considerat că este responsabilitatea noastră să avem o evaluare a impactului sistemului din partea unei echipe independente de cercetători, printr-o metodologie riguroasă. În primul rând, pentru că transparența este motorul încrederii. O evaluare independentă contribuie la consolidarea încrederii românilor care participă la sistem. În al doilea rând, sistemul a fost construit pentru a oferi beneficii concrete și măsurabile pentru România. Înțelegerea acestor beneficii este esențială. Și în al treilea rând, pentru că, prin documentarea efectelor sociale și economice ale Sistemului de Garanție-Returnare, RetuRO se poziționează ca un partener de încredere și semnificativ la nivel european cu privire la economia circulară, inovație și gestionarea responsabilă a resurselor. Trasabilitatea, transparența și responsabilitatea sunt piloni esențiali ai SGR și valori care ne ghidează modul de operare. Studiul de impact socio-economic este o reflectare a principiilor noastre fundamentale”, a declarat Gemma Webb, CEO RetuRO.

Contribuția directă, de 677,8 milioane lei, reprezintă valoarea adăugată generată în mod nemijlocit de activitatea sistemului. Aceasta include efectele asociate operațiunilor curente: personal angajat, cheltuieli operaționale, investiții în infrastructură, centre de numărare și logistică, precum și servicii achiziționate de companie. Contribuția directă evidențiază faptul că RetuRO este, în sine, un actor economic relevant în economia circulară.

Contribuția indirectă, de 482,42 milioane lei, surprinde impactul asupra lanțului de furnizare. Cheltuielile pentru achiziții de bunuri și servicii stimulează activitatea economică a companiilor din amonte – transportatori, furnizori de echipamente, firme de mentenanță, servicii IT, logistică. Prin multiplicatorii aferenți, fondurile cheltuite de sistem generează activitate suplimentară în industrii conexe.

Contribuția indusă, de 331,26 milioane lei, reflectă efectele produse în economie de veniturile salariale generate direct și indirect. Angajații RetuRO și cei din firmele furnizoare își cheltuiesc veniturile în economie, prin consum de bunuri, servicii și taxe, generând cerere suplimentară în sectoare precum comerț, servicii, energie sau transport. Componenta indusă arată rolul SGR ca generator de activitate economică prin stimularea consumului gospodăriilor.

Impactul asupra PIB crește pe măsură ce sistemul se maturizează

La finele lui 2024, contribuția totală a SGR la PIB ajunge la 0,085%, odată cu operaționalizarea completă a sistemului.

Astfel, ponderea vânzărilor de materiale SGR în impactul total semnalează maturizarea fluxurilor de reciclare, iar efectele directe se amplifică, datorită creșterii veniturilor comerciale – materiale, consumabile, deșeuri secundare. Impactul economic al SGR nu este static, ci crește odată cu volumele colectate, eficiența logistică, investițiile în infrastructură și dezvoltarea capacităților de reciclare.

Contribuția totală a RetuRO la PIB este perfect coerentă cu structura economică a sectorului pe care îl deservește. Astfel, valoarea de 0,085% din PIB reprezintă un nivel aliniat structurii economice a industriei de referință, confirmând eficiența economică a sistemului SGR în raport cu piața pe care operează.

Pentru comparație, sectorul băuturilor răcoritoare, unul dintre principalii generatori de fluxuri de ambalaje, are o contribuție directă de aproximativ 0,48% din PIB, conform evoluției codului CAEN 1107 în perioada 2017–2020, în timp ce, conform raportului Oxford Economics, sectorul berii a avut, la nivelul anului 2023, o contribuție directă de 0,9% din PIB.

Nivelul de până în prezent al investițiilor realizate în sistem are un multiplicator economic ridicat, de 0,57 lei VAB (Valoare adăugată brută) pentru fiecare leu investit.

Sistemul generează un capital comportamental pozitiv, stabil

SGR are efecte societale profunde, remodelând obiceiurile și construind o cultură a responsabilității și o mentalitate cu preocupare pentru mediu. Sistemul a reușit să genereze un capital comportamental stabil, susținut de un set coerent de beneficii – financiare, psihologice și identitare.

În timp ce tinerii sunt ghidați de o motivație duală – recuperarea garanției (94%) și grija pentru mediu (93%), familiile cu copii valorizează SGR preponderent ca pe un instrument educațional și moral – exemplu pozitiv (97%), lecție de responsabilitate (94%).

SGR consolidează și legăturile familiale, iar 76% dintre părinți se simt „o echipă” la returnare, în timp ce seniorii manifestă o disciplină comportamentală ridicată, simțindu-se utili și implicați în comunitate (88%). Sistemul are un rol tot mai important și în incluziunea economică a grupurilor vulnerabile, oferindu-le o activitate economică legală și constantă.

Participarea la SGR generează schimbări pozitive extinse, incluzând reducerea deșeurilor menajere și o planificare mai bună a cumpărăturilor, dovedind transferul atitudinilor sustenabile în viața cotidiană.

Beneficii substanțiale pentru mediu

În intervalul ianuarie – august 2025, emisiile de CO2 reduse ca urmare a reciclării sticlei prin SGR ajung la aproape 110 milioane de kg. Doar pentru acest material, între 1,1 și 2,7 milioane de copaci plantați ar fi necesari pentru a absorbi aceeași cantitate de CO2.

În același interval, emisiile de CO2 reduse ca urmare a reciclării ambalajelor metalice prin SGR sunt de aproape 6 milioane de kg. De asemenea, prin tratarea plasticului, emisiile de CO2 reduse depășesc 194 de milioane de kg.

Avantaje pentru autoritățile locale

Autoritățile locale beneficiază de eliberarea bugetelor pentru prioritățile comunității și promovarea obiectivelor naționale de circularitate, prin costuri evitate ale salubrității publice de aproximativ 400 milioane lei și venituri fiscale suplimentare de circa 23 milioane lei.

Astfel, implementarea sistemului SGR eliberează resurse pentru bugetele locale, reduce presiunea asupra infrastructurii publice de deșeuri și contribuie la obiectivele naționale de circularitate.

Metodologia studiului

Pentru evaluarea impactului economic al activităților asociate sistemului de garanție-returnare operat de RetuRO, analiza executată de echipa de experți ai Academiei de Studii Economice a fost realizată pe baza sectoarelor relevante din clasificarea CPA, care reflectă atât partea de producție a ambalajelor, cât și activitățile logistice, administrative și tehnologice asociate funcționării sistemului.

Analiza contribuției tuturor acestor diviziuni ce reprezintă domeniul de activitate al RetuRO în total economie a fost realizată cu ajutorul analizei input-output ce are la bază modelul Leontief, care, pe baza relațiilor intersectoriale în cadrul economiei, descrie modul în care un output dintr-un anumit sector poate deveni input într-un alt sector.

Analiza input-output furnizează o serie de multiplicatori specifici industriei vizate, care prezintă, la nivel dezagregat, modul în care creșterea cererii finale în industria supusă investigației va afecta economia românească. Un avantaj semnificativ al utilizării metodologiei input-output este că multiplicatorii rezultați încorporează nu numai efectele directe, ci și efectele indirecte și induse asupra economiei

Analiza beneficiilor comportamentale pentru familiile cu copii a fost realizată pe baza unui studiu al Centrului de Sociologie Urbană și Regională (CURS) pe un eșantion de 500 de respondenți – familii care au copii până la 18 ani. Colectarea datelor s-a desfășurat în perioada 2–19 septembrie 2025, prin interviuri față în față. Marja maximă de eroare este de ±4,4%, la un nivel de încredere de 95%. Datele sunt neponderate.

Pentru mai multe detalii, studiul este disponibil la adresa următoare: https://returosgr.ro/noutati.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

RetuRO, administratorul SGR, funcționează cu finanțare exclusiv privată și are rolul de a asigura transparența asupra cantităților de ambalaje pentru băuturi puse pe piață și returnate de consumatori, contribuind la dezvoltarea durabilă a României, prin gestionarea responsabilă a deșeurilor de ambalaje, în vederea atingerii țintelor de reciclare impuse României de către Uniunea Europeană.