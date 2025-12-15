Prima pagină » Știri externe » Banca centrală a Rusiei dă în judecată Euroclear. Ce despăgubiri colosale cere de la societatea care deține activele rusești blocate în Europa. UE vrea să le folosească pentru a ajuta Ucraina

15 dec. 2025, 15:21, Știri externe
Banca centrală a Rusiei a intentat un proces prin care solicită despăgubiri în valoare de 18,2 trilioane de ruble (229,36 miliarde de dolari n.r.) de la societatea belgiană Euroclear, relatează Reuters. Instituția financiară europeană Euroclear deține majoritatea activelor rusești, înghețate de Uniunea Europeană, după ce Rusia a început războiul. UE dorește să utilizeze aceste active pentru a ajuta Ucraina.

Într-o declarație publicată pe serviciul de mesagerie Telegram, Banca Rusiei a declarat că a intentat procesul la un tribunal din Moscova din cauza „acțiunilor ilegale ale depozitarului Euroclear, care cauzează pierderi” băncii.

Potrivit instituției, planurile Comisiei Europene „de utilizare directă sau indirectă” a activelor bancare fără consimțământul acesteia reprezintă, de asemenea, un motiv pentru acțiunea în justiție și că aceasta a intentat o acțiune în justiție pentru a recupera „daunele cauzate”.

„Mecanismele de utilizare directă sau indirectă a activelor Băncii Rusiei… precum și orice alte forme de utilizare necoordonată a activelor Băncii Rusiei sunt ilegale și contrare dreptului internațional, inclusiv încălcând principiile imunității suverane a activelor”, se arată în comunicatul Băncii.

Potrivit datelor agenției Interfax, preluate de The Moscow Times, Euroclear deține aproximativ 185 de miliarde de euro (217 miliarde de dolari) din aceste rezerve imobilizate, care sunt supuse sancțiunilor UE impuse în urma invaziei din 2022.

Banca Centrală a Rusiei a anunțat, săptămâna trecută, că va da în judecată Euroclear după ce UE a fost de acord să îi înghețe activele pe termen nelimitat, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere în continuare.

Un purtător de cuvânt al Curții de Arbitraj din Moscova a declarat, luni, pentru Interfax că Banca Centrală a depus o cerere de despăgubire în valoare de 18,2 trilioane de ruble. Purtătorul de cuvânt al instanței a declarat că Banca Centrală va decide ulterior cum va pune în aplicare orice hotărâre judecătorească împotriva activelor Euroclear. Nu au fost dezvăluite alte detalii ale cazului.

Șapte țări UE se opun

Luni, șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a recunoscut că discuțiile privind utilizarea activelor rusești înghețate au devenit „din ce în ce mai dificile”.

Pentru că o mare parte din activele înghețate ale Rusiei se află în depozitarul belgian Euroclear, autoritățile belgiene s-au opus.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a solicitat Uniunii Europene să ofere Euroclear protecție împotriva riscurilor, inclusiv furnizarea resurselor necesare în cazul în care Rusia impune sancțiuni.

Șapte țări din UE se opun exproprierii activelor ruse – Italia, Bulgaria, Malta și Cehia, Belgia, Ungaria, Slovacia. Orice încercare de a impune această decizie ar provoca o diviziune serioasă în UE, potrivit Euractiv.

Uniunea Europeană a propus două opțiuni de bază pentru utilizarea activelor rusești înghețate pentru a oferi sprijin financiar Ucrainei. Acest lucru a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al UE pentru afaceri economice, Balazs Uyvari, relatează RBC-Ucraina. Potrivit acestuia, UE a propus „două soluții fundamentale”, și anume un împrumut pentru reparații și un împrumut comun alternativ.

„Oferim două soluții care vor garanta că Ucraina va avea finanțarea necesară în 2026 și 2027. Dacă ne uităm la cifrele disponibile, la începutul anului, Ucraina este în general dotată cu resurse, iar noile soluții ar putea intra în vigoare de la începutul primăverii”, a remarcat Uyvari.

Planul, propus în octombrie, ar oferi Kievului fonduri pentru achiziționarea de arme și susținerea apărării sale împotriva Moscovei.

Conform planurilor provizorii, Ucraina ar trebui să ramburseze împrumuturile, doar dacă ar primi compensații postbelice din partea Rusiei.

