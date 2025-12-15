Prima pagină » Știri politice » „Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunță acțiuni de protest cu zeci de mii de participanți

15 dec. 2025, 15:15, Știri politice
„Corupția ucide”, ONG-ul care organizează „protestele spontane”, insistă cu recrutările. Anunță acțiuni de protest cu zeci de mii de participanți

Protestele așa-zis „spontane”, care vizează o „reformare a Justiției” din România, beneficiază de o coordonare aproape „militarizată”, iar ONG-ul care face recrutări pentru „structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare” este „Corupția Ucide”.

Sintagmele preferate de reprezentanții ONG sunt „task force”, „echipă operativă”, „coordonare strategică”, „structură de comandă și execuție”, desprinse din manualele militare.

  • Reprezentanții acestui ONG sunt foarte vocali în mediul online, insistă că este nevoie de organizare pentru ca protestele să se desfășoare în parametri doriți, iar una dintre activistele deja „celebre” este Angi Șerban, cunoscută și drept „fata cu goarna”.
  • De fiecare dată, organizatorii „Corupția Ucide” primit mitinguri de protest la care ar urma să participe zeci de mii de persoane și afirmă că este nevoie de o „coordonare strategică”.

Angi Șerban, „fata cu goarna” de la „Corupția Ucide”

„Corupția Ucide” crește presiunea: „Recrutare voluntari echipă operativă”

ONG-ul „Corupția Ucide” crește presiunea în mediul online și „recidivează”, iar „recrutarea de voluntari” pentru o „echipă operativă” continuă pe pagina de Facebook a organizației.

Doritorilor li se transmite că trebuie să bifeze doar „rolurile” unde au „experiență” și șli se promite că vor fi contactați pe WhatsApp.

RECRUTARE VOLUNTARI ECHIPĂ OPERATIVĂ acțiuni Corupția Ucide.

Organizăm proteste unde suntem si zeci de mii de persoane și avem nevoie de o echipă profesionistă, autonomă, distribuită. Zilele acestea și în general.

Structura: De la Coordonare Strategică → Execuție Teren/Online

Bifează DOAR rolurile unde ai experiență reală.

  •  Completare: 3-5 minute
  • Vei fi contactat pe WhatsApp”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a ONG-ului Corupția Ucide.

„Căutăm colegi de baricadă, oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare

În data de 13 decembrie 2o25, pe pagina de Facebook a ONG-ului „Corupția Ucide” a fost postat un alt mesaj prin care s-a transmis doritorilor că este nevoie de „colegi de baricadă”.

„Când suntem zeci de mii în stradă, haosul este inamicul nostru. Pentru a fi eficienți, pentru a ne proteja și pentru a ne face auziți clar, avem nevoie de o Echipă Operativă solidă.

Corupția Ucide recrutează oameni pentru structura de comandă și execuție a următoarelor proteste si acțiuni viitoare. Nu căutăm participanți, căutăm colegi de baricadă”, au anunțat reprezentanții „Corupția Ucide” pe pagina lor de Facebook.

Cei care vor să intre în această „echipă operativă” alcătuită de „Corupția Ucide” trebuie să beneficieze de o oarecare experiență pentru a-i convinge pe cei din „structura de comandă” a ONG-ului.

  • Coordonare & Strategie (Project Manageri, Dispeceri);
  • Media & Comunicare (Foto, Video, Live Streamers, Copywriteri);
  • Teren & Logistică (Securitate, Runneri, Suport tehnic);
  • Digital / Remote (Moderatori, Graficieni, Monitorizare știri).

„Dacă poți să-ți asumi responsabilitatea într-un moment critic, acum avem nevoie de tine”, mai spun cei de la Corupția Ucide. (mai multe detalii AICI)

