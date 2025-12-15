Prima pagină » Actualitate » Incident tragic în Italia. O româncă a murit pe loc, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea

15 dec. 2025, 15:51, Actualitate
O româncă de 56 de ani a murit în Italia, în urma unui accident care a avut loc pe drumul metropolitan 42 Jesolana, pe raza localității San Stino din Livenza. Autoturismul pe care femeia îl conducea a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un plutan aflat pe marginea drumului.

Potrivit informațiilor din presa italiană, numele victimei este Lia Gabriela Cocarascu, de origine română, care locuia în Gorgo al Monticano.

O româncă a murit în Italia, după ce a pierdut controlul BMW-ului pe care îl conducea

Femeia se deplasa spre Caorle în momentul în care mașina sa a ieșit de pe carosabil, pe porțiunea dintre Marango și localitatea La Salute.

Un martor prezent la locul incidentului a declarat că a observat cum automobilul condus de femeie a început să se deplaseze haotic pe șosea.

”Am văzut autoturismul cum a ieșit de pe traiectoria normală, apoi a urmat impactul. A fost îngrozitor”, a declarat martorul.

Potrivit primelor date obținute din anchetă, femeii i s-a făcut brusc rău în timp ce conducea, iar aceasta nu a avut deloc timp de reacție. Autoturismul său a părăsit carosabilul pe un sector drept de drum și a lovit în plin unul dintre platanii de pe marginea șoselei.

În urma apelului de urgență, pompierii și echipajele medicale au ajuns imediat la locul incidentului. Deși intervenția a fost rapidă, leziunile suferite de femeie au fost incompatibile cu viața, iar decesul a fost constatat la fața locului. Zona a fost asigurată de pompieri, care au sterilizat vehiculul avariat, în timp ce poliția locală a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei. După tragedie, drumul metropolitan 42 Jesolana a fost închis temporar traficului.

Recent, pe același sector de drum, un motociclist și-a pierdut viața în condiții similare, tot după ce a ieșit de pe carosabil. Accidentele din acea zonă au adesea același tipar: pierderea controlului și impactul violent cu platanii de pe marginea drumului.

foto: Il Gazzettino

