Incident tragic în Italia. O româncă a murit pe loc, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea

O româncă de 56 de ani a murit în Italia, în urma unui accident care a avut loc pe drumul metropolitan 42 Jesolana, pe raza localității San Stino din Livenza. Autoturismul pe care femeia îl conducea a ieșit de pe carosabil, izbindu-se violent de un plutan aflat pe marginea drumului.
Potrivit informațiilor din presa italiană, numele victimei este Lia Gabriela Cocarascu, de origine română, care locuia în Gorgo al Monticano.
Femeia se deplasa spre Caorle în momentul în care mașina sa a ieșit de pe carosabil, pe porțiunea dintre Marango și localitatea La Salute.
Un martor prezent la locul incidentului a declarat că a observat cum automobilul condus de femeie a început să se deplaseze haotic pe șosea.
”Am văzut autoturismul cum a ieșit de pe traiectoria normală, apoi a urmat impactul. A fost îngrozitor”, a declarat martorul.
Potrivit primelor date obținute din anchetă, femeii i s-a făcut brusc rău în timp ce conducea, iar aceasta nu a avut deloc timp de reacție. Autoturismul său a părăsit carosabilul pe un sector drept de drum și a lovit în plin unul dintre platanii de pe marginea șoselei.
În urma apelului de urgență, pompierii și echipajele medicale au ajuns imediat la locul incidentului. Deși intervenția a fost rapidă, leziunile suferite de femeie au fost incompatibile cu viața, iar decesul a fost constatat la fața locului. Zona a fost asigurată de pompieri, care au sterilizat vehiculul avariat, în timp ce poliția locală a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza tragediei. După tragedie, drumul metropolitan 42 Jesolana a fost închis temporar traficului.
Recent, pe același sector de drum, un motociclist și-a pierdut viața în condiții similare, tot după ce a ieșit de pe carosabil. Accidentele din acea zonă au adesea același tipar: pierderea controlului și impactul violent cu platanii de pe marginea drumului.
foto: Il Gazzettino
RECOMANDAREA AUTORULUI
O româncă, mamă a două fetițe mici, a murit într-un grav accident rutier pe un drum din Brescia. Femeia avea 40 de ani și lucra de mulți ani în Italia