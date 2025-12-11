Prima pagină » Comunicate de presă » Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)

Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)

11 dec. 2025, 16:50, Comunicate de presă
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
  • PPC myRewards oferă clienților beneficii la peste 40 de comercianți din domenii variate, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, cadouri, până la sănătate și dezvoltare personală;
  • Programul este un ajutor pentru cei care fac cumpărăturile de sărbători, oferind reduceri de până la 20%.

PPC Energie dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot fi accesate prin myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie electrică din România.

PPC myRewards oferă clienților companiei discount-uri de până la 20% la comercianți din 12 categorii, de la electronice & tehnologie, cultură, fashion, călătorii, la cadouri și sănătate.

Printre comercianții recent adăugați se numără: Adidas, FashionDays, GAP, Libris, Nemira, Desprevin.ro, Lensa, Bebeluc, Toybelle, MyGrace, Bluzat, ChicBijoux, Stonefeet, Giesswein, Logiscool, Eventuria, ActivTours, DiAmanti, GlowHealthy, StarGift, Novakid, eLiberte, QiCosmectics, Fit4youDelivery, Videt, UnicornNaturals, SubToculUsii.

De la lansarea programului, în octombrie 2025, mai mult de 55.000 de clienți au accesat secțiunea myRewards și au vizualizat ofertele, iar aproape 8.000 de vouchere au fost salvate de aceștia.

Pentru a beneficia de oferte, clienții trebuie să acceseze secțiunea dedicată din aplicația myPPC, să selecteze ofertele de interes, pentru care vor primi un voucher de tip alfanumeric în momentul activării ofertei.

Aceste vouchere pot fi utilizate pentru obținerea de discount-uri sau prețuri promoționale la achizițiile din magazinele online sau fizice ale partenerilor.

PPC myRewards este accesibil atât prin versiunea mobilă a aplicației myPPC, cât și în varianta web și este primul astfel de program lansat de un furnizor de energie din România.

„Prin extinderea programului PPC myRewards și dublarea numărului de comercianți, le oferim clienților noștri și mai multe oportunități de a economisi, iar reducerile atractive pot prinde bine pentru cumpărăturile de sărbători. Lansarea PPC myRewards este încă un pas important în strategia noastră de a transforma fiecare interacțiune cu clienții într-o experiență cu adevărat relevantă și valoroasă. Ne dorim să răsplătim loialitatea, dar și să construim o relație de lungă durată, bazată pe încredere, transparență și beneficii reale”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

La momentul lansării programului, erau disponibile oferte de la peste 20 de comercianți. În programul PPC myRewards sunt deja listate oferte de la branduri precum Samsung, Hilio, Cărturești, LC Waikiki, Agrii, Tuju, Fashion Boutique, Watchshop, Gunnar, DCR Adventures, Nuria, Educație financiară pentru copii, Youka Beauty, Bottega Verde, Join Up!, Cum mancam, DY Nutrition, Telerenta, Daily Flowers, Complice, 18 Gym, Finday. Lista de oferte disponibile este actualizată constant.

Peste jumătate dintre cei aproximativ 3 milioane de clienți ai PPC Energie utilizează aplicația myPPC pentru a transmite indexul, a plăti simplu facturile, a verifica soldul de plată și a accesa alte funcționalități precum contractarea de noi servicii, contactarea furnizorului.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate.

Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea extinsă de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.

Cele mai noi