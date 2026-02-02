Locul 1. Două luni consecutiv. Peste 13 milioane de cititori. ARCMEDIA continuă să stabilească standardul în presa online din România

Această evoluție constant ascendentă reflectă încrederea publicului, relevanța editorială și forța portofoliului de branduri media dezvoltate de ARCMEDIA, care acoperă zone-cheie de interes precum știri și analize, business, lifestyle, sănătate, IT&C, educație, știință și auto. În plus față de audiența record, Grupul ARCMEDIA a generat în ianuarie 2026 peste 128 de milioane de afișări și 73 de milioane de vizite, confirmând nu doar amploarea, ci și angajamentul ridicat al utilizatorilor față de conținutul publicat.

„Rezultatele SATI din ultimele două luni validează strategia noastră editorială și investițiile constante în conținut de calitate, tehnologie și echipe jurnalistice puternice. Leadershipul ARCMEDIA este construit pe consistență, credibilitate și o înțelegere profundă a nevoilor publicului digital”, transmite Radu Budeanu, fondatorul grupului.

Prin această performanță, ARCMEDIA se poziționează ca cel mai puternic grup de presă online din România, un partener strategic de referință pentru advertiseri și un reper de încredere pentru milioane de cititori.

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective