Invitat în ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, invitatul jurnalistului Ionuț Cristache, analistul politic Ion Cristoiu a comentat pe tema eternei vizite a președintelui Nicușor Dan la Casa Albă.

Cristache: Întreține un fake news instituțional

“El întreține un fake news instituțional, nu are nimic concret. Se umple singur de ridicol. Ne anunță singur începutul anului, apoi că e vara… Nu ar fi fost o preocupare pentru mine, pentru dvs. sau pentru noi în general, dacă el nu s-ar trezi regulat să ne mai zică că se va duce“, a observat moderatorul în preambulul discuției.

În replică, invitatul său a observat că, cel mai probabil, Donald Trump nu are încă pe agenda sa întâlnirea cu Nicușor Dan, însă șeful statului este preocupat să întrețină această informație, din evidente rațiuni de imagine.

Cum se perfecționează o vizită încă inexistentă

“Născocește o temă care nu există și care nici nu e o mare problemă. Eu nu văd o preocupare a administrației Trump pentru relația cu România, adică ce ar putea să fie. Agenda o stabilește el că el te invită. Vizita lui în SUA face parte din politica de crăcănare a personajului, adică știe că românii sunt preocupați și de relația noastră cu America și atunci întreține această iluzie. E o temă lansată de el, hai să luăm din punct de vedere diplomatic, încă o dată. Ca să perfecționeze o vizită, trebuie să fie impusă de ăla. El spune așa: noi trebuie să ne pregătim. Pregătirea noastră presupune că noi suntem la Maia Sandu, ne ducem când vrem noi.

Probabil că atunci când au discutat la telefon, dar repet, aia era și te aștept să vii în vizită. Bun, nu spune nimic. Ca să perfecționezi o vizită, ea nu este impusă de România“, a comentat Ion Cristoiu.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump

„Neatza cu Răzvan și Dan”. Pierderea galopantă de popularitate îl împinge pe Nicușor Dan la tot felul de gesturi disperate. Azi, președintele a transmis un mesaj video emisiunii „Neața cu Răzvan și Dani”