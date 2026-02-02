Un româno-american a murit la audieri în sediul Poliției Corabia. Dosar pentru ucidere din culpă

Caz șocant chiar în sediul Poliției din Corabia. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română si americană.

Un bărbat cu dublă cetățenie a murit în sediul Poliției din Corabia

„Întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, persoana în cauză a fost condusă la sediul Poliției orașului Corabia, în vederea efectuării unor verificări și stabilirii situației de fapt.

În timp ce se afla în sediul unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-și starea de conștiență.

La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia”, spun reprezentanții IPJ Olt.

În cauză a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror.

Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, consecința unui infarct miocardic acut.

