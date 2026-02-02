Prima pagină » Social » Propunerea specialiștilor, două date pe produse: una de vânzare și una de consum

Propunerea specialiștilor, două date pe produse: una de vânzare și una de consum

02 feb. 2026, 15:44, Social

De multe ori, românii au evitat să cumpere un produs pentru că se apropia de data de expirare. Termenu de expirare îi sperie mai tare decât ar trebui, așadar, ajung să arunce mâncare bună și contribuie la risipa alimentară. Termenul de expirare și data de consum sunt diferite, un român aruncă în medie 7 de kilograme de mâncare pe an. Specialiștii propun două date pe produse, vânzare și consum. 

Propunerea specialiștilor, două date pe produse: una de vânzare și una de consum

„Legal acest lucru este prevăzut de regulamentul Comisiei Europene 1969, avem de fapt două tipuri de produse, cu risc unde ni se spune că expiră la, este dată limită de cosum denumită, produsele sunt verificate anterior după acea dată pot prezenta un risc de siguranță alimentară, ele nu ar trebui consumate după data limită de consum. 

Produsele perisabile, lactate, brânzeturi, carne proaspătă, produse care se pot altera rapid, cele cu un termen scurt de valabilitate pe care vedem data formată din zi, lună, an. 

Ne asumăm un risc dacă le consumăm după o anumită dată. Data durabilității minimale, înseamnă că până la acea dată produsul își păstrează caracteristicile de calitate, în principal. El nu prezintă un risc din punct de vedere al siguranței alimentare, nici după acea dată dacă l-am depositat conform etichetei, dacă nu l-am desfăcut și dacă nu prezintă alterări organoleptice pe care să levedem, mucegai, miros.  

Nu știm durata de după, depinde de produs, dacă îl ținem conform cu recomandările de păstrare și depinde foarte mult și de noi în momentul în care îl desfacem, dacă simțim ceva alterat nu îl mai consumăm”, spune Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, potrivit Observator News.  

Datele distincte de pe etichete pot crea confuzie

„Există cu siguranță riscul de confuzie cel puțin la început va accentua risipa alimentară din două puncte de vedere, atunci când va fi cumpărat, consumatorul va vedea o dată obișnuit cu o dată, va vedea od ată care probabiil va fi data de vânzare și va spune după această dată nu îl mai poate consuma, și va arunca alimete care se află încă în termenu de valabilitate, pe de altă parte restrânge posibilitățile de vânzare din retail. Nu se va lungi perioada de valabilitate, se va scurta perioada de vânzare și asta va genera din nou risipa alimentară”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate. 

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Declarație șocantă a unui primar liberal: „Cel care nu muncește nu merită să trăiască"
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
Un stejar contemporan cu regele Ludovic al XIV-lea, tăiat în Franţa: „Povestea nu se oprește aici”
Cancan.ro
Câți euro a primit eliminata Marina Dina, pentru cele 4 săptămâni la Survivor de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Descopera.ro
Povestea omului care a traversat Polul Nord pe jos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Rechinilor albi le crește un nou tip de dinți pe măsură ce îmbătrânesc
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
EXCLUSIV Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
16:21
Cristoiu, după momentul Neatza cu Răzvan și Dani: Nicușor Dan nu are nicio legătură cu funcția de președinte/E emisiune de chiloțăreală
ECONOMIE Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
16:05
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie. Furnizorii au început să afișeze ofertele 
FLASH NEWS Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
16:05
Cartofi gratis la Berlin: Cum încearcă fermierii germani să „scape“ de cea mai mare recoltă din ultimii 25 de ani
ECONOMIE 3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii
16:02
3 din 10 reclamații internaționale la Protecția Consumatorului au fost din cauza întârzierilor de zboruri. Ce mai reclamă românii

Cele mai noi

Trimite acest link pe