De multe ori, românii au evitat să cumpere un produs pentru că se apropia de data de expirare. Termenu de expirare îi sperie mai tare decât ar trebui, așadar, ajung să arunce mâncare bună și contribuie la risipa alimentară. Termenul de expirare și data de consum sunt diferite, un român aruncă în medie 7 de kilograme de mâncare pe an. Specialiștii propun două date pe produse, vânzare și consum.

Propunerea specialiștilor, două date pe produse: una de vânzare și una de consum

„Legal acest lucru este prevăzut de regulamentul Comisiei Europene 1969, avem de fapt două tipuri de produse, cu risc unde ni se spune că expiră la, este dată limită de cosum denumită, produsele sunt verificate anterior după acea dată pot prezenta un risc de siguranță alimentară, ele nu ar trebui consumate după data limită de consum.

Produsele perisabile, lactate, brânzeturi, carne proaspătă, produse care se pot altera rapid, cele cu un termen scurt de valabilitate pe care vedem data formată din zi, lună, an.

Ne asumăm un risc dacă le consumăm după o anumită dată. Data durabilității minimale, înseamnă că până la acea dată produsul își păstrează caracteristicile de calitate, în principal. El nu prezintă un risc din punct de vedere al siguranței alimentare, nici după acea dată dacă l-am depositat conform etichetei, dacă nu l-am desfăcut și dacă nu prezintă alterări organoleptice pe care să levedem, mucegai, miros.

Nu știm durata de după, depinde de produs, dacă îl ținem conform cu recomandările de păstrare și depinde foarte mult și de noi în momentul în care îl desfacem, dacă simțim ceva alterat nu îl mai consumăm”, spune Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, potrivit Observator News.

Datele distincte de pe etichete pot crea confuzie

„Există cu siguranță riscul de confuzie cel puțin la început va accentua risipa alimentară din două puncte de vedere, atunci când va fi cumpărat, consumatorul va vedea o dată obișnuit cu o dată, va vedea od ată care probabiil va fi data de vânzare și va spune după această dată nu îl mai poate consuma, și va arunca alimete care se află încă în termenu de valabilitate, pe de altă parte restrânge posibilitățile de vânzare din retail. Nu se va lungi perioada de valabilitate, se va scurta perioada de vânzare și asta va genera din nou risipa alimentară”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate.

